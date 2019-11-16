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ديني

خالد الجندي يوضح أسرارا عن سحر المقابر .. فيديو

السبت 16/نوفمبر/2019 - 07:21 م
سحر المقابر
سحر المقابر
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محمد صبري عبد الرحيم
علق الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على انتشار بعض الأعمال السحرية في المقابر قائلًا: « إن السحر المتواجد الآن من وجهة نظر البعض عبارة عن خيال وشيء غير حقيقي، ومن يعترف بالسحر عليه أن يعترف بانه وهم وخيال وشيء غير حقيقي، معقبًا: "السحر كلام في الكلتش، كلام مالوش أي معنى في هذا الوقت".

وقال "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت: «بعض أهالي أسيوط قاموا بإخراج بعض الملابس الداخلية من المقابر وبعض الأشياء القذرة التي يدفنها البعض متصورًا أنه يقوم بأعمال سحرية من خلال هذا الأمر، مش ممكن يكون مستقبلك متوقف على ملابس الداخلية».

وتابع: «يا راجل عيب عليك، يعني لو أنا أخذت جزءًا من ملابسك الداخلية ودفنته في مقبرة اتوقف حلالك، ومراتك تطلق، ومحلاتك تقفل، معقولة ربنا يسيبك ملطشة لشوية جن، وواحد صايع يقطع حتى من فنلتك ويعملك عمل».


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