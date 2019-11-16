300 ألف سجلوا أسماءهم.. إغلاق باب التسجيل للنسخة الثالثة من منتدى شباب العالم

أعلنت إدارة منتدى شباب العالم اليوم السبت عن غلق باب التسجيل للحضور والمشاركة في فعاليات المنتدي المقرر إقامته خلال الفترة من 14 الي 17 ديسمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، على أن يستمر فتح باب التسجيل على الموقع الرسمي للمنتدى لمن يرغب في المشاركة في الفعاليات الأخرى القادمة، التي ينظمها المنتدى على مدار العام.



وكانت إدارة المنتدى قد قامت بمد فترة التسجيل لخمسة أيام إضافية نظرا للإقبال الشديد على المشاركة في المنتدى هذا العام، وذلك عبر الموقع الإلكتروني https//WWW.Wyfegypt.com



وشهدت مرحلة التسجيل للنسخة الثالثة من المنتدى ازديادا كبيرا في أعداد من سجلوا لحضور المنتدى هذا العام مقارنة بالعام الماضي حيث وصل عدد المشاركين في عملية التسجيل هذا العام إلى ٣٠٠ ألف شاب وفتاة من ١٩٦ دولة حول العالم مقارنة بالعام الماضي الذي شهد تسجيل ١٢٢ ألف شاب وفتاة من ١٩٤ دولة.



منتدى شباب العالم، حدث سنوي عالمي يقام بشرم الشيخ، ويعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية،



و انطلق المنتدي في عام ٢٠١٧ بعد دعوة عدد من الشباب مصر المتميز له؛ ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع وشهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة آلاف من شباب العالم.



و ينطلق منتدى هذا العام في الفترة من ١٤ الي ١٧ ديسمبر المقبل، ويناقش موضوعات الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.

