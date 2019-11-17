البنك المركزي: تحسن حجم السندات والقروض طويلة الأجل لـ162.5 مليار جنيه

انخفض حجم السندات والقروض طويلة الأجل ضمن خصوم البنوك إلي 162.524 مليار جنيه في أغسطس الماضي مقابل 164.55 مليار جنيه في يوليو 2019 بفارق 2.1 مليار جنيه، ومقارنة بـ 166.65 مليار جنيه في يونيو من نفس العام بتحسن بلغ4.2 مليار جنيه.



قال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري إن إجمالي رأس المال ضمن خصوم البنوك بلغ 153.7 مليار جنيه في أغسطس الماضي مقابل 152.43 مليار جنيه في يوليو 2019 ومقارنة بـ 152.7 مليار جنيه في يونيو 2019.



وصل إجمالي المخصصات لـ 126.8 مليار جنيه مقابل 125.333 مليار جنيه في يوليو الماضي مقابل 122.3 مليار جنيه في يونيو 2019.



وبلغ حجم الاحتياطيات لـ241.6 مليار جنيه في أغسطس السابق مقابل 238.6 مليار جنيه في يوليو الماضي ومقارنة بـ 236.1 مليار جنيه في يونيو 2019.