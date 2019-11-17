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اقتصاد

الصناعة: 13% زيادة معدل التجارة المصرية - العمانية في 2018

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 03:21 م
عمرو نصار
عمرو نصار
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ولاء عبد الكريم - عدسة : عمرو سيد
أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وسلطنة عمان ارتفع بمعدل 13% بنهاية العام الماضي مسجلا 412 مليون دولار بعد أن كان 364 مليون دولار في العام السابق له بزيادة بلغت 48 مليون دولار.

أضاف " نصار" في تصريحات له، أن الاستثمارات العمانية بالسوق المصري بلغت حتى سبتمبر الماضي نحو 77.5 مليون دولار موزعة على نحو 92 مشروع في مختلف المجالات التي تتضمن السياحة، والصناعة والخدمات والإنشاءات والاتصالات .

وأوضح أن الاستثمارات المصرية بسلطنة عمان تبلغ حاليا 680 مليون دولار في 142 مشروع.
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