الصناعة: 13% زيادة معدل التجارة المصرية - العمانية في 2018

أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وسلطنة عمان ارتفع بمعدل 13% بنهاية العام الماضي مسجلا 412 مليون دولار بعد أن كان 364 مليون دولار في العام السابق له بزيادة بلغت 48 مليون دولار.



أضاف " نصار" في تصريحات له، أن الاستثمارات العمانية بالسوق المصري بلغت حتى سبتمبر الماضي نحو 77.5 مليون دولار موزعة على نحو 92 مشروع في مختلف المجالات التي تتضمن السياحة، والصناعة والخدمات والإنشاءات والاتصالات .



وأوضح أن الاستثمارات المصرية بسلطنة عمان تبلغ حاليا 680 مليون دولار في 142 مشروع.

