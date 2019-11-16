قرار اتحاد الكرة ظالم.. أحمد موسى ينفعل بسبب إعادة مباراة سيراميكا كليوباترا والزرقا

انفعل الإعلامي أحمد موسى، على الهواء بسبب قرار اتحاد الكرة بإعادة مباراة نادي سيراميكا كليوباترا نادي الزرقا، :" قرار اتحاد الكرة ظالم وغير عادل وبعيد عن المنافسة الشريفة في كرة القدم".



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" الأسبوع الماضي كان هناك مباراة تجمع سيراميكا كليوباترا والزرقا وتوجه فريق نادي سيراميكا إلى ملعب المباراة، والحكام ومراقب المباراة ذهبوا للمباراة ولكن فريق الزرقا المنافس لم يذهب للمباراة".



وتابع الإعلامي أحمد موسى:" يجب أن يتم تطبيق اللائحة والتي تؤكد على عدم إعادة المباراة مرة أخرى"، وتابع موجها حديثه لاتحاد الكرة:" هل انتوا بتلعبوا لحساب حد؟.. ولماذا لا ترغبوا في وجود أي منافسة نزيهة".

