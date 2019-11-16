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فن

بعد شائعة مرضه ووفاته.. أحدث ظهور للزعيم عادل إمام فى تصوير فالنتينو.. فيديو

السبت 16/نوفمبر/2019 - 10:34 م
عادل إمام
عادل إمام
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أحمد إبراهيم
نشر المخرج رامى إمام مقطع فيديو من كواليس تصوير مسلسله الجديد "فالنتينو" والذى من المقرّر أن يعرض فى رمضان المقبل وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام ويظهر فى الفيديو الفنان عادل إمام يمسك بيده السيناريو ويحفظ المشهد حيث يتم التصوير حاليًا فى مدرسة بطريق الصحراوى.

وعلق رامى إمام على الفيديو قائلاً: "الزعيم بخير بيحفظ المشهد وبيذاكر إحنا دلوقتى فى تصوير مسلسل فالنتينو" وجاء ذلك ردًا على ما أشيع منذ أيام قليلة حول مرض ووفاة الفنان عادل إمام. 

وجاءت التعليقات على الفيديو حيث علق عدد من الفنانين منهم بدرية طلبة التى قالت: "ربنا يطول فى عمره ويديه الصحة". 

بينما قال نجم مسرح مصر أوس أوس: "أيوه بقى ربنا يخليه لينا ومستنيين فلانتينو". 

يُذكر أنه يشارك فى المسلسل كل من داليا البحيرى وحمدى الميرغنى وتأليف أمين جمال وإخراج رامى إمام.

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