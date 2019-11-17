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بين الناس

زوجى عامل باليومية.. نورا تستغيث لعودة بطاقتها التموينية

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 11:07 ص
صدى البلد
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وسام مختار
استغاثت المواطنة نورا ممدوح أحمد محمد، المقيمة فى قرية الدهاشنة مركز بلبيس محافظة الشرقية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من حذف 3 أفراد من بطاقة التموين دون سبب، حيث أن زوجها يعمل باليومية وليس له راتب شهرى ثابت.

وقالت فى رسالتها : أسرتى تتكون من زوج وزوجة و4 أطفال، كانت ببطاقة التموين 4 أفراد فجأة تم حذف 3 أفراد ليكون فى البطاقة فرد واحد، وأحصل على عيش لأربعة أفراد، ولا أمتلك غير ما يحصل عليه زوجى نتيجة عمله اليومى، حيث أن زوجى عامل باليومية.

وناشدت المسئولين ضرورة التدخل لعودة بطاقة التموين الخاصة بها بعدد 4 أفراد حتى تستطيع العيش وإطعام أطفالها.

ويمكن التواصل معها عن طريق الرقم التالى 01276139457


ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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