قليل من التألق.. رايا أبى راشد تبهر متابعيها بـ إطلالة جديدة.. شاهد

نشرت الإعلامية رايا أبى راشد صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " انستجرام ".





وعلقت رايا أبى راشد قائلة " القليل من التألق لحلقة هذا الأسبوع ".



وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :



قمر - مساء الجمال - قلبى



يذكر أن رايا أبى راشد تعد من ألمع المذيعات العرب و حظيت حلقتها مع رامز جلال فى برنامج رامز فى الشلال خلال موسم رمضان الماضى بمشاهدة واسعة.