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فن

قليل من التألق.. رايا أبى راشد تبهر متابعيها بـ إطلالة جديدة.. شاهد

السبت 16/نوفمبر/2019 - 11:35 م
رايا ابى راشد
رايا ابى راشد
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سيد احمد
نشرت الإعلامية رايا أبى راشد صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " انستجرام ".


وعلقت رايا أبى راشد قائلة " القليل من التألق لحلقة هذا الأسبوع ".

وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :

قمر - مساء الجمال - قلبى

يذكر أن رايا أبى راشد تعد من ألمع المذيعات العرب و حظيت حلقتها مع رامز جلال فى برنامج رامز فى الشلال خلال موسم رمضان الماضى بمشاهدة واسعة.
قليل من التألق.. رايا أبى راشد تبهر متابعيها بـ إطلالة جديدة.. شاهد
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