بدء تشغيل بوابة العمرة المصرية.. وزيرة السياحة: تضمن حقوق المعتمر والشركات

بدأ، اليوم الأحد، التشغيل الفعلى لبوابة العمرة المصرية https://umrah.eg/ التى أعلنت عنها وزارة السياحة بالتعاون مع غرفة شركات السياحة فى يوليو الماضى، لتكون المنصة الإلكترونية المصرية لتنظيم رحلات العمرة.



وأصدر رئيس مجلس الوزراء قرار رقم 1782 لسنة 2019 بإنشاء بوابة العمرة المصرية، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمات التي تقدم للمواطن كأحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.



وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة على أهمية بوابة العمرة المصرية، حيث إن ميكنة إجراءات العمرة من خلال هذه البوابة سوف يحقق الإشراف والمتابعة الدقيقة لمواسم العمرة وتقدیم التسهيلات اللازمة لإنجاحها وذلك عن طريق تیسیر الإجراءات التنفیذیة والتسهيل على المواطن المصري.



وأشارت إلى أن البوابة تعد خطوة مهمة للحفاظ على حقوق المعتمر المصري، وحقوق شركات السياحة المصرية المنفذة لبرامج العمرة، وذلك في إطار مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة خدمات العمرة بالمملكة العربية السعودية.



وأكدت أن هذا التطور في قطاع السياحة وهو ما يتسق مع محور الإصلاح المؤسسى ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة والخاص بالحج والعمرة، بهدف الإشراف والمتابعة الدقيقة لموسم الحج والعمرة وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاحه.



وأضافت أن هذا الأمر تضمن عدة إجراءات تنفيذية وهى إعادة تشكيل اللجنة العليا للحج والعمرة مع إطلاق صلاحيات لها تسمح بمرونة اتخاذ القرار وهو ما تم بالفعل، والإجراء الثانى وهو التنسيق لميكنة إجراءات الحج والعمرة بمصر لتتواكب مع نظيرتها في المملكة العربية السعودية.



من ناحيته أكد أحمد إبراهيم المستشار التنفيذى لبوابة العمرة المصرية والمتحدث الرسمي باسم البوابة، انه تم ربط هذه البوابة بجميع الوزرات المعنية بالسفر(وزارة الداخلية مصلحة الجوازات ووزارة الطيران المدنى)، مشيرا الى أن بوابة العمرة المصرية تهدف الى تنظيم سفر المعتمرين من خلال نظام الكترونى متكامل يربط بين وزارة السياحة والجهات المعنية بسفر المعتمرين المصريين.



وأوضح أنه سيتم من خلالها جميع الإجراءات الخاصة بسفر المعتمرين وخروجهم من المنافذ البرية والبحرية والجوية بما يضمن إشراف الدولة الكامل على تنظيم رحلات العمرة من خلال وزارة السياحة وبمشاركة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة المصرية.



وأضاف أنه في حالة وجود اية استفسارات يمكن التواصل من خلال الصفحة الرسمية رئيس غرفة الشركات ووكالات السفر والسياحة‏ www.facebook.com/etaaegypt2015



وأشار إلى أنه بإمكان المعتمر الدخول على بوابة العمرة الإلكترونية لاختيار أى شركة لتنفيذ برنامج عمرته من بين الشركات المتواجدة على البوابة والتى يبلغ عددها 1833 شركة والحاصلة على الترخيص من وزارة السياحة وموثقة مع الوكيل السعودى بما يعطيها الحق فى تنظيم برامج العمرة، مضيفا أن المعتمر يستطيع من خلال بيانات جواز سفره مراجعة البرنامج (تاريخ السفر والعودة- الفنادق- المشرف).



وأوضح أنه تم وضع الضوابط الفنية لعمل المنظومة وتتمثل في قيام شركات السياحة بتوثيق عقودها مع الوكلاء السعوديين وفقا للنظام المعمول به بالمملكة العربية السعودية إلكترونيًا على البوابة الجديدة وبالتنسيق مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، حيث تمنح وزارة السياحة الشركات اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة.



وأضاف أنه من خلال التطبيق التليفونى "استغاثة" SOS المتصل بالبوابة يمكن للمعتمر أن يتقدم باستغاثة أو شكوى، حيث يتيح هذا التطبيق التواصل مع المشرف أو الوزارة أو الشركة المنظمة للبرنامج بما يكفل حل المشكلة التى يتعرض لها المعتمر فى أسرع وقت.