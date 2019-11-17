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منوعات

رغم وفاته.. عودة شخصية بول ووكر إلى أفلام Fast Furious

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 06:06 ص
Fast Furious
Fast Furious
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عزة عاطف
بعد وفاته في حادث سيارة مؤلم، يخطط الأخوان كودي وكالب ووكر لإعادة شخصية «بول ووكر» التي جسدها الممثل الراحل «براين أوكونر» خلال سلسلة فاست فيريوس، والذي ترك فجوة كبيرة في نفوس محبيه.

يمكن أن تعود شخصية بول ووكر بشكل مفاجئ إلى امتياز فاست أند فوريوس، وذلك بعد 6 سنوات من وفاته في عام 2013 عن عمر يناهز 40 عامًا، حيث فقد حياته بطريقة مأساوية في حادث سيارة.

قام الأخوان كودي وكالب ووكر بتصوير لحظاته الأخيرة في فيلم Furious 7، مع محاولة المنتجين أيضًا لـ CGI منحه وداعًا مناسبًا، وقد تم الإعلان الآن عن عودة براين مرة أخرى إلى فيلم F9 القادم.

كانت الأخبار مثيرة للجدل بين رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعدما نشر عنها «دانيل ريتشمان» في تغريدة على حسابه الذي يتخطى الـ78 ألف شخص في عودة ووكر إلى جانب فان ديزل، ميشيل رودريجيز، تيريز جيبسون ولوديكريس.

وعلى الرغم من عدم تأكيد الخبر، إلا أن الجماهير ليست سعيدة على تويتر، وكتب أحدهم: "أنا لست من عشاق أفلام FF، لكن هذا لا يجب أن يحدث"، بينما قال آخر: "كان لدى شخصية براين أوكونر تأثير جميل لا يحتاجون إلى استخدامه لكسب المزيد من المال، لقد أعطانا شعورًا بنهايته".
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