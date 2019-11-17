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اقتصاد

المبادرات الرقمية للحكومة الإلكترونية في ملتقى المنظمة العربية للتنمية الإدارية

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 11:00 ص
صدى البلد
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آية الجارحي
تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية الملتقى الثاني للتجارب والممارسات الإدارية الناجحة لعام 2019م "المبادرات الرقمية للحكومة الإلكترونية" خلال الفترة من 19-20 نوفمبر 2019 في مقر المنظمة بالقاهرة - جمهورية مصر العربية.

وصرح الدكتور ناصر الهتلان القحطاني – مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية أن الملتقى يستعرض عددا من التجارب والممارسات الإدارية الناجحة في مجال المبادرات الرقمية من مختلف المؤسسات في الدول العربية، والتي كان لها الأثر الكبير في إحداث نقلة نوعية في مستوى سرعة وجودة تقديم الخدمات. 

ويتناول الملتقى أربعة محاور السياسات الحكومية لإطلاق المبادرات الرقمية للحكومات الإلكترونية، ومتطلبات ومرتكزات إطلاق المبادرات الرقمية للحكومة الإلكترونية، والصعوبات والتحديات التي تواجه المبادرات والمشروعات الرقمية الحديثة، وأثر المبادرات الرقمية في تطوير وتحسين الخدمات والمنتجات.

يشارك في الملتقى مشاركون من سلطنة عمان، فلسطين، مصر السعودية، الكويت، اليمن.
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