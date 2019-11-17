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أخبار العالم

مصرع وإصابة 5 مصريين في حادث سير بالكويت

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 11:03 ص
حادث سيارة
حادث سيارة
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أ ش أ
لقى مصري مصرعه وأُصيب أربعة آخرون، فيما نجا رجلا نجدة، إثر حادثين مروريين يفصل بينهما دقائق على أحد الطرق السريعة بالكويت.

وتلقت غرفة عمليات وزارة الداخلية الكويتية بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وأخرى دفع رباعي على طريق الملك فهد بالكويت العاصمة، وبالانتقال والفحص تبين اصطدام السيارة النصف نقل بالسيارة الأخرى التي كانت تقل عمالًا مصريين؛ ما أدى إلى وفاة أحدهم وإصابة أربعة آخرين.

وأثناء قيام رجلي أمن من دورية النجدة الكويتية بمعاينة الحادث، فوجئا بشاحنة كبيرة تصطدم بسيارة الدورية بشكل عنيف من الخلف؛ ما أدى إلى تهشم خلفية السيارة بشكل كامل دون أية إصابات بشرية، وتم احتجاز قائد الشاحنة وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة.
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