وزيرة السياحة: حريصون على تنوع مصادر السياحة والتعاون مع بلغاريا

عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة مؤتمرا صحفيا مع نظيرتها البلغارية نيكولينا انجلكوفا والتى تقوم بزيارة لمصر علي رأس وفد رفيع المستوى من بلغاريا بحضور محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة .



وشارك الحضور أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية وأعضاء مجالس الغرف السياحية.



وقالت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط خلال كلمتها أن السياحة فى مصر وبلغاريا عاملا اقتصاديا هاما وفى اطار ذلك وقعنا مذكرة تفاهم بين البلدين لدعم القطاع .



وأكدت وزيرة السياحة أن الخارجية المصرية لعبت دورا هاما فى دعم الحراك السياحى لافتة الي ان مصر تسعى لتنوع الأسواق المستهدف منها السياحة.