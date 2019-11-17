الحبيب جملي يتعهد بتقليص عدد الوزارات في الحكومة التونسية

أكد الحبيب جملي رئيس الحكومة التونسية المكلف أنه سيبدأ غدا في مشاورات تشكيل الحكومة.



وأضاف جملي أنه سيكون منفتحا على كل الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية دون استثناء، لافتا إلى أن إيجاد حلول لمجابهة تفاقم ظاهرة الفقر وغلاء الأسعار إضافة إلى مزيد العناية بالملفين الاقتصادي والأمني ستكون من بين أولويات حكومته، وفقا لإذاعة "موزاييك" التونسية.



وأشار جملي إلى أن حكومته المرتقبة ستضم عددا من غير المتحزبين، بالإضافة إلى أسماء متحزبة شريطة أن تتوفر فيهم الكفاءة والنزاهة ونظافة اليد.



وأوضح رئيس الحكومة المكلف أنه سيتم تدارس هيكلة الحكومة خلال انطلاق المشاورات الرسمية مع الشركاء الطبيعيين على أساس فرضية التقليص في عدد الوزارات، مرجحا إمكانية إحداث أقطاب للوزارات ذات النشاطات المتجانسة.