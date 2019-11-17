ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رئيس الأمة الكويتي: أمير البلاد أبلغني بتشكيل الحكومة قريبا.. ولا نية لحل البرلمان

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 02:01 م
مجلس الامة الكويتى
مجلس الامة الكويتى
Advertisements
أ ش أ
قال رئيس مجلس الأمة الكويتي ، مرزوق الغانم، إن أمير الكويت ، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أبلغه بأنه سيتم تشكيل الحكومة الجديدة قريبا.

وأضاف الغانم - في مؤتمر صحفي عقده اليوم /الأحد/ بمقر مجلس الأمة الكويتي- أن أمير الكويت أكد عدم وجود أي نية لديه لحل مجلس الأمة، وأن المجلس باق حتى نهاية دور الانعقاد الجاري، ثم إتمام الانتخابات البرلمانية العام المقبل.

وأكد أن المجلس لم يقصر في القيام بما هو مطلوب منه ، لافتا إلى انه يجري التعامل مع الأمور في نصابها ، وأنه لا يوجد تحصين لأي أحد مهما كان مركزه، وأنه لا حماية للفاسدين .. وأن المخطئ يتحمل مسؤولية ما افترفه من خطأ.

وشدد الغانم على أن المجلس ليس طرفًا في أي صراع، وليس مع طرف ضد آخر، لكنه مع محاربة الفساد، مؤكدا أن المجلس مع إحالة أي بلاغ رسميًا عن شبهات الفساد إلى جهات الاختصاص.
AdvertisementS

ترشيحاتنا

حفاظا علي حياته.. سر ارتداء محمد راجح الابيض لاول مرة في محاكمته بقتل البنا

حدث ليلا .. التوصل إلى أول اتفاق بشأن ملء خزان سد النهضة.. واعتذار صاحب فيديو السخرية من الطالب الإفريقي

غيث .. شمال السعودية يتحول للون الأبيض بفعل تساقط الثلوج

احذر.. 5 كوارث صحية بسبب إهمال غسل اليدين

أليو ديانج لـ صدى البلد: الأهلي سيفوز بدورى أبطال أفريقيا.. وهذه رسالتى لـ محمد محمود وحمدى فتحى.. فيديو

لحظة وصول محمد راجح المتهم بقتل محمود البنا في ثالث جلسات محاكمته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكرار نفس الستايل.. أنغام بإطلالات متشابهة من المصمم زياد نكد

بـ 9 ملايين لايك.. بيونسيه تشعل إنستجرام بإطلالة جريئة

الهلال السعودي يطير إلى طوكيو