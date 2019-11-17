ديانج يستكمل برنامجه التأهيلي بالأهلي

واصل المالي أليو ديانج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي لتجهيزه للعودة إلى المشاركة في المران الجماعي، والاستعداد لمرحلة ما بعد التوقف والتي تشهد العديد من التحديات المحلية والإفريقية.



واشتكى ديانج من إجهاد في العضلة الضامة بعد انتهاء مشوار منتخب مالي في أمم أفريقيا تحت 23 سنة والتي تقام في مصر.



وخضع ديانج لفحص طبي وفضل طبيب الفريق خالد محمود استكمال اللاعب لبرنامجه العلاجي والتأهيلي، لتجهيزه للعودة الى المشاركة الجماعية مع الفريق.



