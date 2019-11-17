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فن

سارة تطرح أغنية حصل خير عبر اليوتيوب .. فيديو

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 09:15 م
سارة
سارة
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آيه عاطف
طرحت المطربة سارة، أغنية جديدة خاصة بها تحمل أسم "حصل خير"، وذلك عبر القناه الرسمية الخاصة بها على موقع "اليوتيوب".

وتقول كلمات الأغنية :"مش هبقي بخير وانتا بعيد .. غايب سايب قلبي وحيد .. ارجع يا حبيبي كده حرام .. رجعلي حياتي من جديد .. بعدك تعبتني الأيام .. م الجرح انا مش بعرف انام .. وخلاص يا حبيبي حصل خير .. وانا هستناك تيجي اوام .. يوم بيفوت .. محسوب بسنين .. مجروح القلب .. مقسوم نصين".

"حصل خير" كلمات وألحان عمرو المصري، وتوزيع محمد هارون، وجيتار مصطفي نصر، ومساعد اخراج دنيا حمدي، وتصميم وإخراج أحمد جريزمان.
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