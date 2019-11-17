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أخبار العالم

نتنياهو يحذر من هجوم على إسرائيل.. لهذا السبب

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 09:44 م
نتنياهو
نتنياهو
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رشا عبد الوهاب
خلال عقده اجتماعا طارئا في حزب الليكود، شن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية صلاحيته ضد ما وصفه جهود بيني جانتس زعيم تحالف أزرق أبيض (كاحول لافان) لتشكيل حكومة أقلية مدعومة من أحزاب القائمة المشتركة، التي تضم 4 أحزاب عربية، والذي شبه بأنه "هجوم على إسرائيل"، على حد قوله.

وقال نتنياهو إن إسرائيل تمر بلحظة مصيرية، واصفا نواب القائمة العربية بأنهم يدعمون منظمات إرهابية ويصفون الجنود الإسرائيليين بالقتلة، على حد زعمه.

وقال إنه يدعي أن جانتس أجرى محادثات ائتلافية "مع أعضاء الكنيست الذين يدعمون المنظمات الإرهابية ويريدون تدمير إسرائيل"، وذلك خلال التصعيد بين إسرائيل والجهاد الإسلامي في غزة الأسبوع الماضي.

وأضاف أنه على الرغم من أنه لا يريد انتخابات ثالثة، إلا أن حكومة تدعمها القائمة المشتركة ستكون أسوأ، وأن ستشكل "تهديدا وجوديا" لإسرائيل.

وواصل رئيس الوزراء المنتهية ولايته تحذيراته قائلا إن مثل هذا الائتلاف الحكومي سوف يحتفى به في طهران ورام الله وغزة.
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