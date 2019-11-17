قرار جديد من شوقي غريب بخصوص آخر تدريب للمنتخب الأوليمبي قبل لقاء جنوب أفريقيا

قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب إغلاق المران الأخير المقرر إجراؤه غدا الإثنين أمام كاميرات وسائل الإعلام وفقا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف".





وأدى المنتخب الأوليمبي مرانه على ملعب بتروسبورت، قبل 48 ساعة من اللقاء المرتقب أمام جنوب أفريقيا المقرر إقامتها بعد غدٍ الثلاثاء فى إطار نصف نهائى بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.





شارك في المران جميع اللاعبين باستثناء المصاب ناصر ماهر واطمأن شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، على تنفيذ اللاعبين تعليمات الجهاز الفني خلال المحاضرات اليومية بالفندق، والتي يتم خلالها مشاهدة مباريات منتخب الأولاد وتحديد مهام لكل خط من خطوط الفريق.





وركز الجهاز الفني خلال المران على تصحيح بعض الأمور التكتيكية التي قد يقع فيها بعض اللاعبين وبدا التركيز واضحا علي اللاعبين خلال المران من أجل تحقيق حلم الوصول لأولمبياد طوكيو 2020.



