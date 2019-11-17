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أخبار العالم

الحرس الثوري: اعتقال اثنين من قادة التظاهرات التخريبية

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 10:57 م
صدى البلد
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حسام رضوان
اعتقل الحرس الثوري الإيراني اثنين من قادة الاحتجاجات وصفهما بالمخربين في مدينة شيراز جنوبي البلاد، وذلك بحسب ما ذكره التلفزيون الرسمي.

وكانت وزارة المخابرات الإيرانية قد أصدرت بيانا قالت فيه إنها حددت العناصر الرئيسية التي تقف وراء الاضطرابات التي تشهدها البلاد على مدار الأيام الثلاثة الماضية، وأنه جاري اتخاذ الإجراءات المناسبة.

وقالت الوزارة إنها ستتخذ موقفا صارما مع أي شخص يحرض على الاضطرابات ويزعزع سلام الأمة الإيرانية.

كما اعلن محافظ خوزستان في الأحواز العربية في إيران اعتقال 180 شخصًا من المحتجين خلال 3 أيام.


وتشهد إيران منذ يومين مظاهرات عارمة مناهضة للحكومة في أكثر من 70 مدينة، بعد أن أعلنت السلطات، يوم الجمعة الماضي، رفع سعر لتر البنزين نحو 3 أضعاف.

وبحسب وسائل الإعلام، وصل عدد القتلى في التظاهرات إلى 36 شخصا، واعتقلت السلطات أكثر من 1000 آخرين.
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