كواليس جلسة محاكمة زوجة شادي محمد وشقيقها و3 آخرين بتهمة السرقة

كشف محمد رشوان، محامي شادي محمد لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، كواليس أولي جلسات محاكمة زوجة اللاعب وشقيقها و3 آخرين، لاتهامهم بسرقة شقته.



وقال رشوان في تصريحات خاصة لـ «صدى البلد» أنه طالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين بعدما تعرض اللاعب السابق لأضرار نفسية ومادية نتيجة الواقعة، مضيفًا أن المتهمين جميعهًا بما فيهم زوجة اللاعب لم تحضر الجلسة بعدما سافروا خارج البلاد عقب التقدم بالبلاغ ضدهم.



وتابع رشوان، أن القاضي قرر تأجيل الجلسة لإعلان المتهمين بالحضور، مضيفًا أنهم في حالة عدم حضورهم يكون للقاضي إصدار حكم غيابي ضدهم، أوتفعيل القانون وإصدار حكم اعتباري وجودي بعد إعلانهم، خصوصًا وأنه في جرائم السرقة لا يجوز للمحامي أن يحضر بدلًا من المتهم.



وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهمين لمحكمة الجنح، بعدما نسبت إليهم تهم سرقة مبالغ مالية من شقة اللاعب وإتلاف ممتلكات الخاصة.



واستمعت النيابة لأقوال شادي محمد؛ و الذي اتهم زوجته وأشقاءها؛ وأكد أن الواقعة تمت أثناء تواجده بصحبه أولاده في إجازة بالعين السخنة.



وكانت قد كشفت معاينة النيابة عن كسر أبواب شقة شادي محمد وكسر بالباب الحديدي، من جانب القفل والأبواب الداخلية، وبعثرة محتويات الشقة بالكامل، وسرقة مبالغ مالية ووسام الجمهورية من الطبقة الأولى وميداليات وكاميرات فيديو وأخرى تصوير ومقتنيات.



وكان قسم مدينة نصر أول تلقى إخطارا من شرطة النجدة بتعرض شقة لاعب الأهلى السابق شادى محمد بالطابق الرابع فى شارع أبو داود الظاهرى دائرة القسم لواقعة اقتحام وسرقة من قبل مجهولين.



انتقلت أجهزة الأمن وممثل عن النيابة العامة الذين أجروا معاينة لمسرح الحادث، واستمعت النيابة إلى أقوال شهود العيان الذين أدلوا بشهادتهم وتم تفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بمحل أجهزة كهربائية مجاور لشقة اللاعب الذي لم يتهم أحدا في ارتكاب الواقعة وتحرر بلاغ يحمل رقم 16276 لسنة 2019.