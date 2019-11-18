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رياضة

سفير غانا بالقاهرة يؤازر المنتخب الأولمبي لبلاده بمأدبة عشاء .. صور

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 03:06 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
استضاف ويلفريد ني سفير غانا في القاهرة، منتخب النجوم السوداء الأولمبي بمقر إقامته مساء الأحد، عقب مران الفريق بملعب السكة الحديد.

وحرص السفير الغاني على دعم اللاعبين بعزومة عشاء وطالبهم ببذل قصارى جهدهم امام كوت ديفوار في المباراة التي تجمعهما مساء الثلاثاء باستاد القاهرة في نصف النهائي.

وطالبهم بضرورة تحقيق الفوز في مباراة الثلاثاء لضمان التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 وإسعاد الشعب الغاني، بجانب مواصلة المشوار للتتويج بالبطولة.

ويتأهل إلى طوكيو المنتخبات اصحاب المراكز الثلاثة الأولى في البطولة ويتنافس عليها مصر وجنوب افريقيا طرفي نصف النهائي الاخر بجانب غانا وكوت ديفوار.
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