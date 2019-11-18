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فن

مروة ناجي تكشف لـ صدى البلد كواليس تقديمها شخصية أم كلثوم

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 07:01 ص
مروة ناجي
مروة ناجي
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آيه عاطف
أكدت الفنانة مروة ناجي، إنها تهتم بالغناء وبالمسرح، وأنها لا تعلم إذا كانت ستكرر تجربة التمثيل أم لا، بعد النجاح الذي حققته بشخصية "أم كلثوم" في مسلسل "أهو ده اللي صار"

وقالت مروة في تصريح لـ "صدى البلد": كنت خائفة وأشعر بتوتر وقلق شديد، تجسيدها كان صعبا جدًا لكن الغناء كان سهلا بالنسبة لي، وأنا أعتبر ضيفة في العمل ولم يكن لي الجزء الأكبر تمثيليًا، والفترة كانت فترة الثلاثينيات".

واختتمت حديثها قائلة: "غنائي ضمن أحداث العمل جعلني أشعر ببعض الراحة، كما أن المشاهد التي قمت فيها بأداء تمثيلي كانت قليلة للغاية، ولم أتحرك كثيرًا".
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