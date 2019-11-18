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مرأة

لا تعطيها لطفلك في هذا السن.. فواكه تصيبه بالنزلات المعوية

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 06:27 ص
صدى البلد
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آلاء حسن
قال عبدالحميد الكشاك، طبيب أطفال، أن النزلات المعويه الشرسه لدى الاطفال هي أكثر انتشارا ، واثبتت الدراسات أن 85% من الحالات قاموا بتناول بطيخ أو خوخ خلال اخر 48 ساعه قبل اعراض القيء والاسهال.

وأضاف عبدالحميد الكشاك، خلال منشور له على موقع التواصل الإجتماعي " فيسبوك" قائلا " التفسير اننا في تغيير الفصول مابين الربيع والصيف ونتيجة تقلبات المناخ والرياح الخفيفه ال بتنقل معاها حبوب اللقاح والاتربه الناعمه والرمال الخفيفه من مكان لاخر وال بدورها بتلتصق بغلاف الفاكهه وبسهوله جدا تنتقل ل ايد الاطفال ومنها للجهاز الهضمي".

وقدم بعض النصائح منها:

- تجنب الاطفال تحت عمر سنه فاكهة البطيخ والخوخ حتي نهاية يونيو.

-في حال اعطائها للطفل سنقوم بغسل البطيخ قبل تناوله بمياه مغليه لان درجة حراره ١٠٠ كافيه للتخلص من الروتا.

-الخوخ والخضار سنقوم بتنظيفه بفرشاة تنظيف الفاكهة ونتركه بالمياه ١/٢ ساعة للتخلص من الشوائب دقيقه ملتصقة بالقشرة الخارجية والافضل ازالة القشره الخارجيه قبل إعطائه للطفل.
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