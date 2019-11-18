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أخبار العالم

رئيس مجلس الأمة الكويتي يكشف موعد تشكيل الحكومة وحقيقة حل البرلمان

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 07:29 ص
رئيس مجلس الأمة الكويتي
رئيس مجلس الأمة الكويتي
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شريف سيد
أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي "البرلمان" مرزوق الغانم، أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أبلغه بأنه سيجرى تشكيل الحكومة الجديدة قريبًا.

كما كشف عن تأكيد أمير الكويت على عدم وجود أي نية لديه لحل مجلس الأمة، وأن المجلس باقٍ حتى نهاية دور الانعقاد الجاري، ثم إتمام الانتخابات البرلمانية العام المقبل.

وأوضح الغانم وفق ما نقلته وسائل إعلام كويتية أن المجلس لم يقصر في القيام بما هو مطلوب منه، لافتًا إلى أنه "يجرى التعامل مع الأمور في نصابها، وأنه لا يوجد تحصين لأي أحد مهما كان مركزه، وأنه لا حماية للفاسدين، وأن المخطئ يتحمل مسؤولية ما اقترفه من خطأ".

وشدد الغانم على أن المجلس ليس طرفًا في أي صراع، وليس مع طرف ضد آخر، لكنه مع محاربة الفساد.

وكان النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي قرر إحالة البلاغ المقدم من وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر الصباح ضد وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، المتعلق بقضية صندوق الجيش، إلى لجنة التحقيق بمحكمة الوزراء.
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