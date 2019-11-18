الفيوم بلد الجدعان.. أهالي نوارة يتبرعون بـ 750 كيس دم لمريض | فيديو

روى مصطفى فودة، شقيق مريض قرية نوارة، تفاصيل تبرع أهالي القرية بالفيوم ، بـ 750 كيس دم لشقيقه حتى يجرى عملية زراعة كبد، موجها الشكر لأهل القرية، قائلا: "الحمد لله على كل شيء، والقرية كلها وقفت جنبنا، ومش مصدق اللي حصل".



وأشار "فودة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الإثنين، إلى أن شقيقه يتلقى العلاج منذ فترة لأنه أصيب بعدة جلطات بالإضافة إلى انسداد شريان بالكبد، وأجرى 3 عمليات من قبل، حتى اضطروا أن يجروا عملية زراعة كبد، وشقيقتهم هى من تبرعت بفص من الكبد.



وأوضح أنه أعلن عن حاجتهم لأكياس دم من خلال مساجد القرية، والفيسبوك، منوهًا بأن جمعوا 750 كيس دم خلال ساعتين، مضيفا أن شقيقه أجرى العملية، وحالته أفضل الآن، ولم يستخدم كل أكياس الدم، وباقي الأكياس سيتم توجيهها لمستشفى.



واستطرد أن أهالى قرية نوارة والقرى المجاورة ساهمت فى التبرع بالدم لشقيقه، مضيفًا " لم نصدق كل تلك الأعداد التى وصلت للتبرع بالدم اللازم لإجراء العملية.