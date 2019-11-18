تعرف على موعد انطلاق لعبة Street Fighter V الشهيرة | فيديو

أعلنت شركة Capcom ، عن الإصدار الجديد المليء بالإثارة " Street Fighter V: Champion Edition "وذلك على منصة PlayStation 4



ويعد هو الإصدار الأقوى من Street Fighter V حتى الآن، ويتضمن على 40 شخصية قتالية و 34 مرحلة وأكثر من 200 من الملابس الرائعة



سيكون متاحًا على PS4 مقابل 29.99 دولارًا ( أي ما يعادل 510 جنيها مصريا ) في الولايات المتحدة ابتداءً من 14 فبراير 2020، بجانب امكانية الحجز المسبق للعبة والي تتيح لأي شخص ان يزور شخصيات اللعبة بملابسهم الجديدة.



يشار الى انها ستمنحك مجموعة الترقية والتي سعرها 24.99 دولارًا إمكانية الوصول الفوري إلى جميع محتويات إصدار Champion Edition عندما يصبح متاحًا قبل تاريخ الإطلاق.



يذكر ان لعبة Street Fight " قتال الشوارع " قد بدأ انتاجها في عام 1987 والتابعة لشركة Capcom والتي لاقت نجاحا باهرًا في عالم الفيديو جيم منذ نشاتها وحتى الان