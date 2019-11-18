الجحش وحمو.. من الإجرام وتجارة الهيروين إلى أسوار السجن

الجحش وحمو يعدان أحد العناصر الإجرامية بمركز طوخ وشبرا الخيمة اعتادوا الإجرام، وذاع صيتهم بين مروجي المواد المخدرة وتوزيع مخدر الهيروين على المتعاطين والمدمنين.





مارس الحجش وحمو نشاطهما الإجرامى وتخصصا فى ترويج المخدرات، حتى سقطا فى قبضة رجال وأحيلا للنيابة التي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.





وكان اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية قد تلقى اخطارا بتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طوخ من ضبط " أحمد ع ع وشهرته " أحمد الجحش " ومقيم العمار الكبرى – دائرة المركز وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلي و2 طلقة من ذات العيار وكميه من مسحوق الهيروين المخدر تزن 20 جراما ومبلغ 150 جنيها وهاتف محمول وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارته والمبلغ المالى حصيلة تجارته.



