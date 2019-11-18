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حوادث

الجحش وحمو.. من الإجرام وتجارة الهيروين إلى أسوار السجن

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 11:24 ص
صورة أرشيفية - مواد
صورة أرشيفية - مواد مخدرة
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إبراهيم الهوارى
الجحش وحمو يعدان أحد العناصر الإجرامية بمركز طوخ وشبرا الخيمة اعتادوا الإجرام، وذاع صيتهم بين مروجي المواد المخدرة وتوزيع مخدر الهيروين على المتعاطين والمدمنين.

مارس الحجش وحمو نشاطهما الإجرامى وتخصصا فى ترويج المخدرات، حتى سقطا فى قبضة رجال وأحيلا للنيابة التي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكان اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية قد تلقى اخطارا بتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طوخ من ضبط " أحمد ع ع وشهرته " أحمد الجحش " ومقيم العمار الكبرى – دائرة المركز وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلي و2 طلقة من ذات العيار وكميه من مسحوق الهيروين المخدر تزن 20 جراما ومبلغ 150 جنيها وهاتف محمول وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارته والمبلغ المالى حصيلة تجارته. 

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم اول شبرا الخيمة من ضبط " محمد خ خ " وشهرته " حمو " عاطل ومقيم الفرنواني – دائرة القسم وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 60 جرام ومبلغ 190 جنيه وهاتف محمول وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه احيل المتهمين للنيابة فأمرت بحبسهم وتولت النيابة التحقيق.
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