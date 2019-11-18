قبل مواجهة جزر القمر.. مفاجأة فى حصاد الفراعنة خارج الديار بتصفيات أفريقيا

يستعد منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدري، لخوض ثانى مبارياته في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكان ٢٠٢١ بالكاميرون، عندما يلاقي منتخب جزر القمر اليوم الاثنين في تمام الثالثة عصرًا خارج الديار.



وتعادل منتخب مصر في الجولة الأولى من التصفيات أمام منتخب كينيا إيجابيًا بهدف لمثله، على ستاد برج العرب، ليحتل بذلك المركز الثالث في ترتيب مجموعته قبل لقاء اليوم مع جزر القمر التي تتصدر صدارة المجموعة بثلاث نقاط، ويأتي منتخب توجو في المركز الأخير بدون نقاط.



ويرصد موقع "صدى البلد" فى التقرير التالى، حصاد الفراعنة في تصفيات أفريقيا خارج أرضهم على النحو التالى:



أول مباراة لمنتخب مصر خارج أرضه في تصفيات أفريقيا كانت قبل ٥٢ عامًا .



51 هدفا سجلها المنتخب خلال 53 مباراة خارج أرضه بالتصفيات الإفريقية فيما استقبلت شباكه 50 هدفًا.



سجل الفوز والهزيمة متساوي خارج الديار، 19 فوزا و19 هزيمة و15 تعادلا خلال 53 مباراة خارج الديار بتصفيات افريقيا.



أكبر عدد من الأهداف التي سجلها الفراعنة خلال مباراة واحدة خارج الديار كانت أمام منتخب تشاد بنتيجة 5-1 في تصفيات أمم إفريقيا 2017 ، وهو أكبر انتصار للمنتخب ، وعلى كينيا بنتيجة 5-3 في تصفيات 82، وعلى جيبوتي 4-0 في تصفيات 2010.



أكبر هزيمة خارج الأرض تعرض لها منتخب مصر في تاريخه بالتصفيات كانت أمام منتخب المغرب في تصفيات 72 وانتهت بهزيمة الفراعنة بثلاث أهداف نظيفة.



لم يستقبل المنتخب الوطني في أي مباراة خارج ملعبه عبر تاريخه بتصفيات أفريقيا أكثر من 3 أهداف.



أول مباراة للمنتخب المصري خارج أرضه كانت في التصفيات الإفريقية لبطولة 68 أمام منتخب ليبيا وانتهت بالتعادل الايجابي 2-2.



سجل للفراعنة وقتها مصطفى رياض بالدقيقة 14، وحمادة إمام بالدقيقة 66.



أول انتصار خارج الديار في تاريخ الفراعنة كان على حساب منتخب أوغندا بالجولة الثانية من تصفيات بطولة 68، وكان هدف الفوز بفضل محمود بكر نجم الأولمبي الأسبق.



أفضل النتائج لمنتخب مصر خارج الديار في تصفيات أفريقيا كانت في نسخة بطولة (2017) حيث حقق الفراعنة انتصارين على تشاد وتنزانيا وتعادل مع نيجيريا 1-1، وصعد كأول لمجموعته.



في تصفيات افريقيا 2008 لم يتعرض الفراعنة للهزيمة خارج ملعبهم ، حيث تعادلوا في 3 مباريات مع بتسوانا وموريتانيا وبوروندي.



في تصفيات 92 تكرر الأمر كذلك بتعادلين وانسحاب لإثيوبيا، أما في تصفيات 76 و68 (أقيمتا بنظام مباراة ذهاب وإياب بجولة أولى ثم تأهل لمواجهة أخرى بنفس النظام في جولة ثانية) فكان التعادل والانتصار في كلا الجولتين.



أول من سجل للمنتخب خارج أرضه بالتصفيات الإفريقية هو مصطفى رياض أمام ليبيا، وأخر من سجل كان محمد صلاح أمام تنزانيا بتصفيات 2017.



وفي تصفيات بطولة أفريقيا ٢٠١٩ الأخيرة، تأهل المنتخب للبطولة التي كانت من المفترض أن تلعب في المغرب، قبل أن تستضيفها مصر في اللحظات الأخيرة، عن مجموعته العاشرة بصحبة منتخب تونس، وحقق الفوز خارج أرضه على منتخب إي سواتينى بهدفين دون رد.