الحكم على رانيا يوسف في سب خالد يوسف 30 نوفمبر

قررت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار محمود هلال، وأمانة سر ضياء الدين صبحي، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة الإعلامية بسمة وهبة والفنانة رانيا يوسف واثنين آخرين، بتهمة سب وقذف المخرج خالد يوسف، لجلسة 30 نوفمبر الجاري، للحكم.









وكان المحامي أحمد بدوي، قد رفع دعوى قضائية رقم 18800 لسنة 2019 جنح الدقي، بناءً على طلب المخرج خالد يوسف يختصم فيها قناة "القاهرة والناس" وبرنامج "شيخ الحارة" ومقدمته الإعلامية بسمة وهبة، وضيفة إحدى حلقاته، الفنانة رانيا يوسف، بدعوى الخوض في سيرته وعرضه والتشهير المتعمد به.





واختصم خالد يوسف في دعواه بسمة عبدالجواد وهبة وشهرتها "بسمة وهبة"، مقدمة برنامج "شيخ الحارة" والمذاع على قناة "القاهرة والناس"، ورانيا سيد محمد السيد، الشهيرة بـ"رانيا يوسف"، وطارق محمود عبد الفتاح نور، صاحب ورئيس مجلس إدارة قناة "القاهرة والناس" الفضائية، ومحمد عوض، معد برنامج "شيخ الحارة"، المذاع على القناة الشهيرة.





وأشار المخرج خالد يوسف في دعواه، إلى أنه في غصون رمضان الماضي استضافت بسمة وهبة بصفتها مقدمة برنامج "شيخ الحارة"، الفنانة رانيا يوسف، وأفردت مساحة كبيرة للخوض في سمعته وشرفه.





وسألت بسمة وهبة الفنانة رانيا يوسف عن مقاطع الفيديو الإباحية المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي وقنوات اليوتيوب والتي يظهر فيها المخرج خالد يوسف، فنفت الفنانة الشهيرة وجود علاقة بينها وبين خالد يوسف، كاشفة عن أنها تقدمت ببلاغ ضد من نشر هذه الفيديوهات، والذى قال إنها هى التى كانت فى الفيديو الجنسي الإباحى، مضيفًا أن هذا خاتمها وهذا شعرها الأسود.



