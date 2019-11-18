هنتغدى إيه النهاردة.. مكرونة وايت صوص بالمشروم وشوربة طماطم

تحتار النساء يوميًا في اختيار وجبة الغداء، خاصة وأن الأطفال لا يقبلون كثيرًا على الوجبات التقليدية والخضروات المطبوخة، فيمكنك تقديم أكلات سريعة وسهلة تنال ذوق أطفالك، وفي نفس الوقت تمنحهم التغذية السليمة، لذا نقدم لكِ طريقة عمل المكرونة بالصوص الأبيض والمشروم مع شوربة الطماطم.



أولًا مكرونة وايت صوص بالمشروم

مدة التحضير : 30 دقيقة

الكمية : تكفي لـ 4 أفراد



مكونات مكرونة وايت صوص بالمشروم :



كيس مكرونة بينا أو اسباجيتي حسب الرغبة

كوب مشروم جاهز

ملح و فلفل أسود

ربع كوب جبنة موتزاريلا



مكونات الوايت صوص :



نصف كيلو حليب

ملعقة دقيق

مكعب مرقة

ملعقتين زيت



طريقة عمل مكرونة وايت صوص بالمشروم :



اسلقي المكرونة في الماء المغلي ثم صفيها واتركيها جانبًا ثم ابدأي في اعداد الوايت صوص



سخني الزيت في وعاء وضعي ملعقة الدقيق وحركيها باستمرار ثم ضيفي مكعب مرقة الدجاج وقلبيهم



سخني الحليب وضيفيه على الدقيق ثم اطفئي النار، واستمري في تقليب الخليط حتى يصبح سائلًا غير متماسك



ضيفي رشة ملح وفلفل أسود



في مقلاة صغيرة على النار شوحي المشروم لمدة دقيقتين



اخلطي المكرونة المسلوقة مع المشروم في وعاء واسكبي عليها الوايت صوص وقلبيهم معًا



ضعي المكرونة بالخليط في وعاء ورشي عليها الجبنة الموتزاريلا وأدخليها الفرن 5 دقائق حتى يصبح سطحها ذهبي اللون .



ثانيًا شوربة الطماطم :



مدة تحضير شوربة الطماطم : 30 دقيقة

الكمية تكفي لـ 4 أفراد



مكونات شوربة الطماطم :

2 ملعقة من صلصة الطماطم الجاهزة

نصف ك من عصير الطماطم الطازج

بصلة كبيرة

2 ثمرة جزر

نصف كوب كريمة

حفنة كرفس

زيت زيتون

2 ملعقة دقيق

2 ملعقة زبدة

ملح و فلفل أسود و قرفة



طريقة عمل شوربة الكريمة :



في وعاء على النار شوحي البصل و الجزر والكرفس في الزيت ثم ضيفي ملعقة صلصة طماطم وعصير الطماطم الطازج

ضعي البهارات واتركي الخليط يغلي على نار هادئة لمدة 10 دقائق ثم ارفعيه من على النار حتى يبرد

ضعي الخليط في الخلاط ثم صفيه بالمصفاه

في وعاء اخر على النار ضعي الزبدة و الدقيق وقلبيه ثم ضيفي الشوربة بعد تصفيتها واتركيه يغلي

ثم ضيفي الكريمة السائلة على سطح الشوربة وقدميها .