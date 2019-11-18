علماء كردستان العراق يشيدون بتجربة منظمة خريجى الأزهر لتأهيل الأئمة

أشاد الشيخ عبدالله سعيد الويسي، رئيس اتحاد علماء الدين الإسلامى بإقليم كردستان العراق، بالدور العالمى الذى تقوم به المنظمة العالمية لخريجى الأزهر فى نشر منهج الوسطية والاعتدال ونبذ أفكار التطرف والإرهاب.



جاء ذلك خلال لقاءه "الويسي" مع الدكتور محمد عبدالفضيل القوصي ، وأسامة ياسين نائبا مجلس إدارة المنظمة ، على هامش حضوره مع وفد أئمة وعلماء أقليم كردستان العراق المتدرب هذا الشهر بمقر المنظمة الرئيسى بالقاهرة .



وأكد الويسى على ضرورة الاستفادة من تجربة المنظمة فى إسلوب إقامة الدورات التدريبية الشرعية وتأهيل أئمة العالم الإسلامى لصقل خبرتهم الدعوية ، وكيفية تفنيد أفكار المتطرفين ومناقشتها والاستفادة من علماء الأزهر الأجلاء لدحض فتاوى المتطرفين الشاذة.



وأعرب عن خالص تقديره للأزهر الشريف برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر – رئيس مجلس إدارة المنظمة فى مواجهة الفكر المتطرف وتحصين الشباب من الانخراط مع جماعات الفكر التكفيرى .