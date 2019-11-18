خلال معرض دبي.. مصر للطيران تتعاقد على ضم 9 طائرات جديدة لأسطولها

أعلنت مصر للطيران، الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية والعضو الـ 21 في تحالف ستار العالمي، عن إبرامها لصفقتين مع شركة آيركاب الأمريكية لتأجير الطائرات تتضمنان طائرتين من طراز B787-9 Dreamliner، بالإضافة إلى تحويل 7 طائرات من إجمالي 15 طائرة من طراز A320neo، والتي تم التعاقد عليهم سابقًا خلال فعاليات المعرض عام 2017، إلى A321neo والمقرر انضمامهم قريبًا إلى أسطول مصر للطيران وذلك بنظام الإيجار التشغيلي.



وجرى الإعلان عن هذا التعاون الجديد، خلال فعاليات معرض دبي الدولي للطيران 2019.



وقام بتوقيع الاتفاقية كل من الطيار أشرف الخولي، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية وأنجوس كيلي، الرئيس التنفيذي لشركة «إيركاب»، بحضور الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران وفيليب اسكرادجز، الرئيس التجاري للشركة.



وفي هذا السياق، أعرب الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران عن بالغ تقديره لشركة آيركاب لدعمها لمصر للطيران في تنفيذها لاستراتيجيتها الطموحة ورؤيتها المستقبلية لتطوير أسطولها الجوي من مختلف الطرازات. مضيفا: "يسعدني تواجدي اليوم في معرض دبي الدولي للطيران ليس فقط للإعلان عن صفقاتنا الجديد بل وتعزيز أواصر التعاون المستمر مع شركة آيركاب شريكنا الاستراتيجي في تطوير أسطول شركتنا العريقة."



وأضاف قائلًا: "نسعى جاهدين لتقديم كل ما هو أفضل من خدمات تلبي متطلبات ورغبات عملائنا حول العالم من خلال ضم طرازات جديدة متطورة تتمتع بقدر كبير من الإمكانات والرفاهية لراحتهم وتقديم تجربة سفر جديدة تلبي تطلعاتهم في كل رحلة يسافرونها على متن مصر للطيران."



من جانبه أعرب انجوس كيلي، الرئيس التنفيذي لشركة «إيركاب» عن سعادته بهذا التعاون قائلة: "يسعدنا أن نساهم في تطوير خدمات شركة عريقة كمصر للطيران من خلال مساهمتنا في خطة تطوير أسطولها الجوي، كما أود أن أوجه الشكر لمصر للطيران على ثقتهم في آيركاب. ونعدهم أننا سنعمل جميعًا جاهدين مع شركائنا في هذه الصفقات – شركة بوينج، شركة أيرباص – على تحقيق خطة مصر للطيران المستقبلية لتطوير أسطولها وتقديم كل ما هو أفضل لعملائها."