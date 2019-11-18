مشكاة نور تعلن أولى ثمار كشك أخلاق

أشاد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين بمستوى التطوير الذى تم إنجازه بمنطقة اللبانة القديمة، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته محافظة بورسعيد بحضور دكتورة نور الهدى الجمال رئيس مجلس أمناء مؤسسة مشكاة نور للعلم والتنوير الثقافية ودكتورة سوسن حبيش وكيل وزارة التضامن الاجتماعى وذلك فى إطار الانتهاء من أعمال تطوير منطقة اللبانة القديمة.



ووجه اللواء عادل الغضبان، الشكر لمؤسسة مشكاة نور على جهودهم ودورهم المجتمعى الفعال، مؤكدا أهمية التكامل والتعاون بين مؤسسات المجتمع المدنى والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، فى تعديل سلوكيات المواطن والحفاظ على أعمال التطوير، لافتا إلى أهمية دور مديريات التضامن الاجتماعى والشباب والرياضة والتنمية المحلية فى الارتقاء بمنطقة اللبانة على أعلى مستوى.



ومن جانبها قالت الدكتورة نور الهدى الجمّال، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مشكاة نور، إن الانتهاء من أعمال التطوير بمنطقة اللبانة يعد أول ثمار إنجازات "كشك أخلاق" التى أطلقته "مشكاة نور" في إطار العمل على ملف العشوائيات، لتوفير حياة كريمة لغير القادرين والعمل على تحسين حياة المواطن وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.



هذا وكانت منطقة اللبانة القديمة قد شهدت أعمال تطوير منذ فبراير الماضى شملت رفع كفاءة الطرق وإنشاء شبكة صرف خارجى جديد فضلا عن إنارة المنطقة بالكامل وطلاء واجهات العمارات وهدم السلخانة وذلك فى عدد ١٦ عمارة سكنية بالمنطقة.



وتضمنت أعمال التطوير أيضا إصلاحات داخلية بالعمارات إلى جانب تنظيم عدد من ندوات تعديل السلوك لأهالي اللبانة، ضمن خطة المساعدات الاجتماعية.



وكلف المحافظ مديرة التضامن الاجتماعى بعقد اجتماع موسع مع جمعيات المجتمع المدنى يتم خلاله طرح مشروعات التنمية المطلوبة لتطوير المناطق الأكثر احتياجا بالمحافظة وتوسيع دائرة المشاركة من هذه الجمعيات فى تنمية هذه المناطق أسوة بمؤسسة مشكاة نور.



وفى ختام المؤتمر قام المحافظ بتكريم الدكتورة نور الجمال رئيسة المؤسسة وعدد من أعضائها وتسليمهم شهادات تقدير.