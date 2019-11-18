طقس الخليج.. غير مستقر وتوقعات بسقوط أمطار ورياح شديدة

تشهد دول الخليج العربي (السعودية، الإمارات، الكويت)، خلال الساعات المقبلة حالة طقس غير مستقرة يضرب أنحاء متفرقة من هذه البلدان.



وحسب ما رصدته خرائط الأرصاد الجوية، فإن المرتفع السيبيري يتعمق غدا الثلاثاء، وتشتد الحالة الجوية على وسط وشرق السعودية وبعض دول الخليج، تشمل منطقة الرياض بما فيها المدينة، حيث تهطل زخات رعدية يتخللها بؤر غزيرة الشدة من المطر ونشاط حركة الرياح السطحية.



وبينت الخرائط الجوية، تزايد انتشار فرص الأمطار لتشمل جميع الدول العربية في شبه الجزيرة العربية بخاصة السعودية والكويت والإمارات، بحيث تهطل الأمطار بشدة متفاوتة بين منطقة وأخرى.



وبدأت الأمطار على جنوب غرب السعودية ووسطها وشرقها إضافة الى الكويت والبحرين والبصرة جنوب العراق يوم الأحد، لتمتد تدريجيًا نحو الجنوب وتشتد على منطقة الرياض بما فيها المدينة نفسها يوم الثلاثاء، وتصل الإمارات يوم الأربعاء ، فيما ترتفع فرص السيول في معظم المناطق المعرضة للأمطار.



السعودية



يتوقع أن ينتقل تأثير الحالة الجوية الماطرة من شمال السعودية وذلك نحو الجنوب والشرق، لتشمل مناطق واسعة من جنوب غرب ووسط وشرق شبه الجزيرة العربية، قبل أن تتركز خلال منتصف ونهاية الأسبوع الجاري على وسط وجنوب شبه الجزيرة العربية حسب ما رصدته خريطة هيئة الأرصاد الجوية وحماية البيئة فى المملكة.



وأفاد بيان لهيئة الأرصاد وحماية البيئة فى السعودية، بأنه من المتوقع أن تبدأ الأمطار بالاشتداد في أجزاء من جنوب غرب السعودية مثل مكة المكرمة وربما جدة مع ساعات العصر والمساء، وأجزاء من المدينة المنورة وغرب وشمال منطقة الرياض والمناطق الداخلية من المنطقة الشرقية مثل قرية العليا والنعيرية لتمتد لاحقا نحو بعض السواحل، وفي تلك المناطق تهطل زخات رعدية قد تغزر أحيانًا، كما لا يستبعد هطول زخات رعدية على مدينة الرياض خاصة اليوم الاثنين.



وتصبح غزارة المطر أكثر وأشد كلما تحركنا شرقًا مثل أجزاء من الشرقية كالهفوف والاحساء والدمام والبحرين، وتهب عواصف رعدية مع هطول الامطار الغزيرة احيانًا وتساقط البرديات لاسيما في المناطق الداخلية من الشرقية وغرب منطقة الرياض.



الكويت



تتأثر الكويت بحالة قوية من عدم الاستقرار، لتشتد كثافة السحب الرعدية وتهب عواصف رعدية قوية وتهطل أمطار غزيرة مع تشكل السيول الجارفة وارتفاع منسوب المياه في الطرقات لتشمل الأجزاء الساحلية من دولة الكويت بما فيها المدينة نفسها، لذا يهيب طقس العرب ضرورة الانتباه من تطرف الحالة الجوية مع ساعات العصر وخاصة المساء والليل.