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أخبار العالم

مقتل 24 عنصرا من الجيش المالي في هجوم مسلح على دورية عسكرية

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 01:58 ص
مقتل 24 عنصرا من
مقتل 24 عنصرا من الجيش المالي
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أ ش أ
أعلن الجيش المالي مقتل 24 من عناصره بهجوم واسع شنه مسلحون على دورية شرق البلاد.

ونقلت قناة " فرانس 24" الفضائية مساء الإثنين، عن الجيش في بيان أصدره قوله :"أطلقت قوات مالي والنيجر، بهدف ملاحقة الإرهابيين بشكل أكثر فعالية على طول حدود البلدين، عملية مشتركة أطلق عليها اسم تونجو تونجو. وأثناء تنفيذها، تعرضت دورية لجيش مالي لهجوم في منطقة بلدة تابانكورت".

وذكر البيان أن الاشتباكات المسلحة أسفرت عن مقتل 24 عنصرا من جيش مالي وإصابة 29 آخرين، إضافة إلى أضرار مادية، مفيدا بأنه تمت تصفية "17 إرهابيا" خلال الهجوم.

وأضاف البيان أن القوات المسلحة النيجيرية ألقت القبض على نحو 100 مشتبه بهم جنوب غرب النيجر.

وتشهد مالي نزاعا مسلحا بين القوات الحكومية والتشكيلات المسلحة في أوائل 2012، وسط استمرار هجمات دموية على عناصر من الجيش وقوات الأمن وقع آخرها يوم 2 نوفمبر الجاري وأسفر عن مقتل 54 عسكريا.
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