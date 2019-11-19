نتنياهو وليبرمان يتفقان على مواصلة جهود تشكيل حكومة وحدة

قال حزبا "إسرائيل بيتنا" والليكود" اليوم، الثلاثاء، بعد اجتماع بنيامين نتنياهو وأفيجدور ليبرمان، إن الاجتماع كان جيدًا.



وذكرت القناة 7 العبرية، أن الحزبين سيواصلان جهودهما لتشكيل حكومة وحدة.



وأوضحت أن الحزبين اتفقا على مواصلة الاتصالات لتشكيل الحكومة.



وأشارت إلى أن اجتماع نتنياهو ناقش فيه مع ليبرمان مدى استعداده لتقديم تنازلات بشأن قضايا الدين والدولة.