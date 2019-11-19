بعد انهيارها بسبب وفاة زوجها .. سيلين ديون تكشف حقيقة وجود قصة حب في حياتها

وضعت النجمة العالمية سيلين ديون حدا للشائعات التي تلاحقها دائما حول ارتباطها باحد اصدقائها المقربين، بعد مرور 3 سنوات على وفاة زوجها ومدير اعمالها رينيه انجليل.



وقالت سيلين ديون ، خلال حلولها ضيفة في برنامج Watch What Happens Live ان منذ وفاة زوجها واعتادت على تلك النوعية من الشائعات ، لافتة الى انها لم تجد الشخص المناسب لكي تواعده.



واضافت :" اذا وجدت ذلك الشخص سيكون رائعا ولن لم اعثر عليه لن احزن لانني في الاساس اعيش قصة حب، لانني مازالت احب رينيه انجليل واذا نظرت لاعين ابنائي اجده بداخلها وانا فخورة بهم واترك الباب مفتوح لاي شيء".



ودخلت سيلين ديون نوبة اكتئاب بعد وفاة رينيه انجليل اثر ازكة قلبية مفاجئة ولقبته بـ حب حياتها.



يشار الى ان سيلين ديون طرحت البومها الجديد Courage يوم 15 فبراير الماضي وتروج له في جميع انحاء العالم.