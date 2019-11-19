مصادر نيابية بطنطا: التحريات الأمنية أدانت المطرب الشعبي وزوجته بالإهمال في تربية طفليهما

أكدت مصادر نيابية بنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم الثلاثاء، أن التحريات الأمنية التى أجريت تحت إشراف الرائد يوسف الجندي رئيس مباحث قسم أول طنطا بخصوص واقعة "إلقاء طفلي يزن وشادي على سلالم عمارة سكنية " قد أدانت المطرب الشعبي وزوجته بالإهمال في رعاية الطفلين.



وتابعت المصادر النيابية أن المتهمة "سها " زوجة المطرب الشعبي " تم نقلها إلى محكمة طنطا، لبدء التحقيق معها وسماع أقوالها حيال اتهامات زوجها لها فضلا عن سماع أقوال شهود العيان.



كما تم استدعاء "سوسن الخولي" جارة الاسرة لسماع أقوالها، وأن التحريات جاءت مثبتة للواقعة، ووجود الطفلين على السلم، وأدانت الأب والأم بالإهمال وعدم رعاية الطفلين.



فى المقابل استمعت النيابة العامة لأقوال الزوجة "سها السيد " والتي أكدت بالوثائق والمستندات أمام النيابة العامة أن المطرب الشعبي "شادي الأمير " يعد زوجها وفق قسيمة الزواج الحكومية ووثيقة أخري عقدت بينهما داخل السفارة الفلسطينية بالقاهرة لافتة بقولها " أنا مراته ومعايا قسيمه الزواج وبيذلني عشان طالبته بحقوق أبنائي".



وتابعت الزوجة الضحية "أنا زوجي تركني خلال السنة الماضية وأنا تركت أطفالي مع عمهم وهو اللي تركهم أمام شقة شقيقه بعمارة سكنية بطنطا وفعلا زوجي تبرأ مننا ورفض الاعتراف بأبوته لطفلنا يازن عمره 4 شهور وامتنع عن الاعتراف به بسبب خلافات أسرية".



وأشارت الزوجة أمام النيابة العامة أنه طلبت من زوجها أكثر من مرة الإيفاء بمستحقاته وحقوقها كالزوجة والإنفاق على أطفالنا ولكنه امتنع وقالي لي مش معايا فلوس وهو مش فاضي غير للجلوس مع النسوان".



وأضافت أن زوجها خرج من السجن بقاله سنه ونص بعد حبسه على ذمة قضية أموال عامة "نصب واحتيال " مشيرة بقولها " زوجي أشاع فى بث مباشر على فيس بوك وترك رقم تليفوني وادعي اني طليقته ولكن أنا مازلت زوجته وأبنائي لهم حقوق عنده ولم أخش من الوقوف أمام النيابة لأني لم أرم أبنائي وعمهم كان مسئولا عنهم".





كان المستشار ياسين زغلول المحامي لنيابات غرب طنطا الكلية وجه بضبط وإحضار المطرب الشعبى شادى الامير وزوجته فى واقعة ترك طفليهما فى بير السلم للتحقيق معهما فى الواقعة وطلبت النيابة سماع أقوال جارة الزوج لسماع أقوالها بعد أن قامت بابلاغ الشرطة بالواقعة .



من جانبه أكد بلال عادل محام سها. ا. ع - 40 والدة الطفلين شادي - 4 سنوات"، و"يزن - 3 شهور" في طنطا، والمعروفة اعلاميا " طفلي السلم" ان موكلته تم استدعائها من قبل النيابة للتحقيق معها كما اوضح أن النيابة وجهت الى الأم تهمة الإهمال في رعاية طفليها، والإهمال في رعاية الطفل الرضيع "يزين 3 شهور" واستخراج له شهادة ميلاد واعطائه التطعيمات.



وتابع إن المتهمة حضرت أمام النيابة العامة واكدت انها تقدمت ببلاغ يثبت حالة الولادة ومطالبتها اثبات الطفل الى والده المطرب شادي الأمير ولكنه كان يرفض ويساومها على الطلاق والتنازل عن حقوقها وحضانة الطفلين، ولكنها كانت ترفض.



وكانت دار العطاء للرعاية الاجتماعية في طنطا، استقبلت الطفلين والعمل على رعايتهما وذلك تنفيذا لقرار النيابة العامة، وذلك بعد أن تركتهما والدتهما بسبب عدم قدرتها على توفير النفقات بعد أن انفصل عنها زوجها المطرب شادي الأمير، وسافر إلى الإسكندرية.



وكان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مأمور قسم ثانِ طنطا بحضور سيدة إلى القسم، وبصحبتها طفلين، أحدهما 4 سنوات والآخر رضيع، عثرت عليهما ملقيان أمام منزل جارها وأكدت أنهما نجليه.



وجرى إجراء تحريات عن الواقعة، وتبين أن الطفلين لأب يعمل مطربا شعبيا، يدعى "ش. ا"، وأم تدعى "س. ال. ع"، ربة منزل، وأن هناك خلافات بينهما بعد انفصالهما، والزواج من أخرى، وتهرب الزوج والزوجة عقب الانفصال من مسئولية الطفلين، وتبادلا تركهما أمام منزلهما والهروب، حتى عثرت عليهما السيدة جارتهما، وأبلغت عنهما، وتحرر محضر بالواقعة تحت رقم 12255 إداري أول طنطا، وأخطرت النيابة العامه للتحقيق.