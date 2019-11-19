خلال معرض دبي.. طيران ناس توقع اتفاقية لشراء 10 طائرات إيرباص A321XLR

أعلن طيران ناس، الناقل الوطني السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في المملكة، عن توقيع اتفاقية لشراء 10 طائرات إيرباص من طراز A321XLR، وذلك خلال فعاليات معرض دبي للطيران 2019، بحضور بندر عبد الرحمن المهنا الرئيس التنفيذي لطيران ناس، وكريستيان شيرير المدير التنفيذي التجاري في إيرباص.



وكانت طيران ناس قد وقعت في العام 2016 لشراء 80 طائرة من عائلة A320neo، حيث تشغل حاليًا اسطولًا يضم 27 طائرة من طراز A320ceo وأربع طائرات من طراز A320neo.



وتمكّن الناقل الوطني السعودي في العام 2018 من مضاعفة أعداد المسافرين إلى أكثر من 6.6 مليون مسافر عبر 60 ألف رحلة محلية ودولية، حيث يٌشغّل حاليًا أكثر من 1200 رحلة أسبوعيًا إلى 17 وجهة محلية و53 وجهة دولية.



وتعتبر الطائرة A321XLR طراز مطور من طائرة A321LR والتي جرى تصميمها لتلبية احتياجات السوق للمزيد من المدى التشغيلي والمزيد من سعة الحمولة. وتقدم مدى تشغيلي طويل المدى غير مسبوق يصل إلى 4,700 ميل بحري (8،700 كيلومتر)، وبمعدل استهلاك أقل للوقود يصل إلى 30% بالنسبة للمقعد بالمقارنة مع الطائرات الجيل السابق. وفي نهاية شهر أكتوبر وصل عدد طلبيات طراز A320neo إلى أكثر من 7 آلاف طائرة من أكثر من 110 عميل حول العالم.