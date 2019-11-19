بتوصية من محمد صلاح.. جنش يتوجه إلى إسبانيا

توجه محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى إسبانيا لخوض المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي.



ويعود "جنش" للمشاركة في تدريبات الزمالك بعد انتهائه من البرنامج التأهيلي، الذي سيجهزه للعودة إلى المشاركة مع الفريق الأبيض في المباريات بداية من شهر يناير المقبل.



وكان "جنش" تعرض لإصابة عبارة عن قطع في وتر أكيلس خلال مشاركته في تدريبات المنتخب المصري الوطني، وأجرى على إثرها عملية جراحية.



وفضل "جنش" التأهيل في إسبانيا، بناء على توصية من محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي.