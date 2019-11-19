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مسك السعودية توقع 12 اتفاقية مع كبرى الشركات الدولية والمحلية

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 04:11 م
جانب من منتدى مسك
جانب من منتدى مسك
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مـيــــس رضـــا
وقعت مؤسسة مسك فى السعودية 12 مذكرة تفاهم مع عدد من الجهات والشركات الدوليّة والمحليّة في مجالات مختلفة خلال انعقاد منتدى مسك العالمى.

يأتى ذلك في سبيل دعم الشباب وتنمية المواهب السعودية واستكشاف الفرص التعاونية في تقديم برامج ودورات تدريبية وتعليمية؛ التى يقدمها مركز مسك للتدريب.

ويهدف منتدى مسك العالمي إلى اكتشاف وتطوير وتمكين الشباب ليصبحوا مشاركين نشطين في اقتصاد المستقبل، وإيجاد منصة دولية شبابية لتبادل المعرفة وذكر تجاربهم الناجحة عن قرب للوصول إلى نتائج وتوصيات ومبادرات تصبّ في تنمية الطاقات الشبابية وتطويرها بما ينعكس بالإيجاب على الأوساط الشبابية في السعودية من جانب، ودعم الجهود الدولية الساعية إلى تطوير وتمكين الشباب على الصعيد العالمي من جانب آخر.

يشهد المنتدى 50 ورشة عمل، تقدم مهارات عملية حول مستقبل العمل، فيما سيجمع برنامج جلسات بين قيادات كبرى في القطاع الخاص ومسؤولين في القطاع الحكومي والمواهب الصاعدة، إضافة إلى مشاركة 45 شريك معرفة بخبراتهم عبر مجموعة واسعة من المجالات.

كما يشهد تتويج الشركات الناشئة الفائزة في مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال، إذ سيُعلن عن أصحاب المراكز الخمسة الأولى بعد أن تأهل 107 شركات ناشئة للمرحلة النهائية، بعد تسجيل 100 ألف شركة ناشئة من 185 دولة في المسابقة خلال العام 2019م.

ويتضمن المنتدى بحوثا وتقارير تقديمية تُنشر بالشراكة مع منظمات عالمية رائدة، تعمل على استطلاعات ومناقشات حول كيفية تهيئة الشباب على نحو أفضل لمواجهة تحديات اقتصاد المستقبل، فضلًا عن بحث جميع العوامل التي تحْدث ثورة على نحو عميق في عالم العمل، مثل العولمة، والتغيُّر المجتمعي، والتكنولوجيا الحديثة، ومدى استعداد الشباب لعالم العمل الجديد في خضم هذه التغيرات.

يذكر أن منتدى مسك العالمي (MGF) المنصة الدولية الرئيسة لمركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية"، انطلق في العام 2016م، ووسّع المنتدى رسالة "مسك الخيرية" إلى الشباب في جميع أنحاء العالم، ومن خلال الفعاليات الدولية والبحوث والمبادرات العالمية يجمع منتدى مسك العالمي القيادات الصاعدة والمخضرمة جنبا إلى جنب مع المبتكرين والمبدعين، من أجل الاستكشاف والتجربة والاختبار بعدة طرق لمواجهة تحدي التغيير.
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