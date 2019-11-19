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فن

أول ظهور إعلامي لـ رامي جمال بعد إصابته بالبهاق | شاهد

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 04:17 م
رامى جمال
رامى جمال
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رنا اشرف
نشر الفنان رامى جمال صورة جديدة له عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" وهو فى حلقة ستعرض قريبا مع الفنانة اسعاد يونس من برنامج "صاحبة السعادة" ويظهر بها وهو يغنى.

ونالت الصورة اعجاب متابعيه وجاءت تعليقاتهم كالاتى:
امتى الحلقة ؟؟؟؟

مستنياا الحلقه ولله ❤❤

الابتسامه الجميلة ❤️❤️❤️😍

امتى يا اجمل مغنى ❤

ربنا يوفقك يجد ، كلنا بنحبك ومنتظرينك 😊

صوت لا يعوض 😘

وكان الفنان رامي جمال قد اعلن عن إصابته بمرض البهاق، الذي يؤثر على الشكل العام بسبب تغير لون الجلد وظهور بقع فاتحة وغامقة به.



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@essyounis soon ❤️❤️

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