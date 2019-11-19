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محافظات

سلامة طفل واقعة السلم في طنطا وإعادته إلى دار الرعاية

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 05:43 م
الطفل
الطفل
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احمد علي
كشف تقرير الفحص الطبي الذى تم داخل أحد المستشفيات على الطفل "يازن 3 شهور"، أحد طفلى "واقعة السلم" في طنطا، وابن المطرب شادي الأمير، اليوم الثلاثاء، سلامة الطفل صحيا، وعدم وجود ثقب بالقلب، وتم نقله مرة أخري إلى دار الرعاية مع شقيقه تنفيذا لقرار النيابة العامة.

وكانت لجنة من مديرية التضامن بالغربية، نقلت الطفل إلى أحد المستشفيات لتوقيع الكشف الطبي عليه، ومعرفة مدى صحة إصابته بثقب في القلب من عدمه، بعد تردد ذلك عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

ويذكر أن إحدى دور الرعاية الاجتماعية في طنطا، استقبلت الطفلين والعمل على رعايتهما وذلك تنفيذا لقرار النيابة العامة، وذلك بعد أن تركتهما والدتهما بسبب عدم قدرتها على توفير النفقات بعد أن انفصل عنها زوجها المطرب شادي الأمير، وسافر إلى الإسكندرية.

كان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من مأمور قسم أول طنطا بحضور سيدة إلى القسم، وبصحبتها طفلين، أحدهما 4 سنوات والآخر رضيع، عثرت عليهما ملقيان أمام منزل جارها وأكدت أنهما نجليه، وحرر محضر وأخطرت النيابة التى تواصل التحقيقات.
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