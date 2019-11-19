متتكسريش | مبادرة جديدة للقضاء على قاتل النساء الصامت.. إحصائيات صادمة



هدف المبادرة

وحسب منشورات المبادرة فإن مرض هشاشة العظام صامت وليس له أعراض أو علامات ظاهرة، لكن من الممكن تشخيصه بطريقة سهلة ودقيقة عن طريق إجراء اختبار كثافة العظام، والتواصل مع المبادرة وارقامها للتعرف علي طرق الوقاية والكشف المبكر، ومن الممكن الحصول علي خصم بمجرد إرسال رسالة للموقع الالكتروني للمبادرة".



توصيات المبادرة

وأوضح القائمون علي المبادرة أن هناك "أكتر من ٢٠٠ مليون شخص حول العالم، حدث لهم كسر في عظمة الفخذ بسبب مرض هشاشة العظام، وهو مرض صامت.



والان من الممكن أن تتجنب أي سيدة الاصابة به عن طريق إجراء اختبار الهشاشة، ووسيلة الوقاية هي ممارسة الرياضة لتقوية العظام مع الاهتمام بفيتامين د والكالسيوم بالوجبات الغذائية".



التواجد الميداني

وتواصلت العديد من الامهات والفتيات عبر الصفحة الالكترونية لمعرفة المعلومات حول أسس الوقاية واكتشاف المرض، واماكن تواجد الحملة، وحسب ما ورد انها ستشمل جميع النوادي والنقابات والاماكن العامة بكافة المحافظات، وسيتم الكشف عن طريق الكعب المقدم مجانا في اماكن تواجد الحملة المعلنة عبر الصفحة الالكترونية، و كذلك توفر خصومات في معامل الاشعه لعمل اشعة عظام الجسم كله، إذا احتاج المشترك ذلك .



وتم تداول فيديوهات لشخصيات إعلامية وفنانات مثل رجاء الجداوي، حول مخاطر وأعراض وطرق الوقاية من المرض، واهداف الحملة.



تعريف المرض

ويعد هشاشة العظام من الأمراض الصامتة، حيث إنه يتسبب فى ضعف العظام تدريجيا حتى يؤدى إلى نقص فى كثافة وقوة العظام وكسور فى العمود الفقرى والفخذ، ويصيب المرض النساء والرجال فى سن اليأس لكن أكثر انتشارا بين النساء، خصوصا فى مرحلة ما بعد انقطاع الطمث نتيجة نقص هرمون الاستروجين، وهو ما يعيق عملية بناء العظام وكتلتها، بالاضافة للعوامل التى تتعرض لها المرأة طوال حياتها سواء الحمل أو الرضاعة الطبيعية أو انقطاع الطمث .



أعراض المرض

وتشمل أعراض المرض ألما شديدا فى الظهر لا يمكن تحمله وفقدانا شديدا وملحوظا فى الوزن، وكسورا فى الفقرات خصوصا العمود الفقرى والمفاصل، عدم القدرة على حمل الأشياء.



إحصائيات المرض

ويصيب المرض من 25 إلى 30% من المصريين، وما يقرُب من حوالى 54% من السيدات فى مصر يعانين من وهن العظام، وهى المرحلة التى تسبق الإصابة بهشاشة العظام فى مرحلة ما بعد انقطاع الطمث، و28.4% منهن يعانين من هشاشة العظام، ونسبة الرجال المصابين له تفدر بحوالى 26% مصابون بوهن العظام و21.9% مصابون بهشاشة العظام، وذلك طبقًا لأحدث إحصائيات منظمة الصحة.



وفى العالم 200 مليون شخص فوق سن الخمسين يعانون، وتوجد حالة كسر ناتج عن هشاشة العظام كل 3 ثوانٍ، بينما توجد حالة كسر فى العمود الفقرى نتيجة الهشاشة كل 22 ثانية، وذلك طبقًا لأحدث إحصائيات منظمة الصحة العالمية.



تجنب هشاشة العظام

وأوضح الدكتور وجيه محمد، استشاري العظام، أنه لابد من البدء في بناء عظام أقوى، لمنع حدوث هشاشة العظام، والاهتمام بتغذية الاطفال، و ممارسة الرياضة وتناول كميات كافية من الكالسيوم وفيتامين د.



علاج هشاشة العظام

العلاج ربما يكون غير دوائي، يشمل الرياضة والحركة والعلاج الطبيعي، والتعرض الكافي لأشعة الشمس النافعة للحصول على فيتامين د، بالاضافة لاستخدام أدوية لحالات علاج هشاشة العظام لعلاج السيدات بعد سن انقطاع الطمث أو الرجال بعد الخمسين، وتناول المكملات الغذائية والكاسيوم والفيتامينات لتعويض الجسم عما فقده.. حسبما يوضح استشاري العظام.



نصائح هامة

وتابع " علي السيدات بعد فترات الحمل بالاخص ، اجراء فحص هشاشة العظام واتباع نظام غذائي وتناول المكملات الغذائية حسب وصف الطبيب، تجنبا لمخاطر الكسور المتتالية وإلزام تغيير المفاصل وعدم القدرة علي الحركة".

دفع تزايد معاناة النساء من أمراض العظام، وزيادة معدل المصابات بمرض هشاشة العظام، الجمعية المصريه لهشاشة العظام، إلي بدء حملة تهدف للتوعية و الكشف المبكر ضد مرض هشاشة العظام.