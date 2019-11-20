فضيحة بيئية.. القرش بهلول المهدد بالانقراض على عربية نقل بطريق السويس

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور يظهر فيها سمكة القرش الحوت التي يلقبها الصيادون بـ "بهلول" محملة على سيارة نقل بطريق السويس وأثارت هذه الصورة غضب العديد من رواد فيسبوك خاصة أن هذا النوع من أسماك القرش مهدد بالانقراض كما أن القيمة السياحية له كبيرة لأنه يمثل عامل جذب سياحيا كبيرا ويستمتع السياح الأجانب ويلتقطون الصور التذكارية معه خلال الرحلات البحرية كما أنه يمثل شهادة بتحسين البيئة البحرية.





وكانت قد أدانت عدد من جمعيات المحافظة على البيئة بالبحر الأحمر جريمة بيئية متكررة تمت على سواحل محافظة السويس وهى صيد نوع من أندر أنواع القروش والمهددة بالانقراض وهو أحد القروش الضخمة من نوعية "القرش الحوتي والذي يلقبه الصيادون بالبحر الأحمر باسم "بهلول" .





وأكد الدكتور محمود حنفى استاذ ورئيس قسم علوم البحار بجامعة قناة السويس والمستشار البيئى لجمعية المحافظة على البيئة بالبحر الأحمر أن بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعى تناولوا خبر صيد هذا النوع النادر من القروش على أنه خبر بطولى رغم ضخامة الجرم الذى وقع خاصة أن الاتحاد الدولى لحماية وصون الطبيعة وضع هذا النوع من القروش ضمن قائمة الحيوانات المهددة بالانقراض.





وأضاف "حنفى" أن القرش الحوت مسالم جدًا ولا يهاجم إنما يفتح فمه لأخذ كميات كبيرة من المياه لفلترة الغذاء منها مثل بعض الحيتان ومن هنا جاءت تسميته بالقرش الحوت وهو يتغذى على الهائمات البحرية وهى عبارة عن كائنات دقيقة لا تتعدى المليمترات من حيث الحجم ولا تلعب صفوف الأسنان أي دور في نظامه الغذائي، وهو ينمو إلى أن يبلغ 50 قدماً طولًا وقد يصل وزنه الى 15 طناً ويعتبر أكبر سمكة في العالم ويلقب هذا القرش بالعملاق اللطيف .





وكشف حنفى أن القرش الحوتى من الأنواع المدرجة بالقائمة الحمراء المعدة بواسطة الاتحاد العالمي لصون الطبيعة واتفاقيته المرتبطة بالانواع المهددة بالانقراض والموقع عليها من قبل جمهوريه مصر العربية كأحد الأعضاء المؤسسين لهذا الاتحاد وأن صيد مثل هذه الكائنات المهددة بالانقراض يؤدى الى الاضرار بسمعة مصر الدولية من حيث قدرتها على تنفيذ الاتفاقات الدولية المتعلقة بصون التنوع البيولوجي وخصوصا الأنواع ذات الأهمية الدولية والتى تعد تراث حضارى وانسانى وجب الحفاظ عليها للأجيال القادمة.





وأضاف المستشار البيئى أن هناك تأثيرات أيضا لمثل هذه الأفعال فيما يخص سمعة مصر وقدرتها على الحفاظ على مواردها الطبيعية التى تعد الركيزة الأساسية كمنتج سياحى يستخدم فى جذب السياح.. وأوضح حنفى أن هناك تأثيرات بيئية واضحة تتلخص فى أن مثل هذه الأنواع من القروش تعد من الأنواع الفريدة نظرا لندرتها الشديدة حيث معدلات خصوبتها منخفضة جدا وبالتالى فإن تعويض الفاقد منها يحتاج إلى فترات طويلة .





وأشارت هبة شوقى المدير التنفيذى لجمعية هيبكا للحفاظ على البيئة أنه على الرغم من حجم القرش العملاق إلا أنه لا يشكل خطرًا على البشر، بالرغم من حجمه الضخم إلا أنه مخلوق لا يهاجمهم مطلقًا معربة عن استيائها الشديد من عمليات الصيد المتكررة لهذا النوع النادر والمهدد بالانقراض مطالبة بالتصدى لمثل هذه الجرائم البيئية مؤكدة أن قلة الوعى البيئى كان سببا فى مثل هذه الكارثة البيئية المتكررة.



