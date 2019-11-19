ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بالدموع | أول تعليق من شوقي غريب على الصعود لأولمبياد طوكيو 2020

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 10:18 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
نجح المنتخب المصرى الأوليمبى في الصعود لأولمبياد طوكيو 2020 بعد فوزه على منتخب جنوب أفريقيا بثلاثية نظيفة أحرزها عبدالرحمن مجدى هدفان و رمضان صبحى هدف فى الدور قبل النهائي من البطولة المقامة على الأراضى المصرية وصعوده للنهائي و بالتالى صعوده مباشرةً للأولمبياد.

وقال شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، بعد المباراة في تصريحات تلفزيونية: " قلت للاعبين الجمهور دا مش هيروح زعلان احنا هنروح طوكيو ، اللي مش قادر يقعد".

وتابع خلال تصريحاته: "انا عامل برنامج لو اتنفذت اوعدكم بميدالية في طوكيو مثل الميدالية التي حصلنا عليها في الأرجنتينيين عام 2001 ".

وتصدر المنتخب المصرى مجموعته برصيد تسع نقاط بعد الفوز فى مبارياته الثلاثة على مالي بهدف نظيف ثم غانا بثلاثة أهداف مقابل هدفين ثم الفوز على الكاميرون بهدفين مقابل هدف.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد حسن يضع روشتة الفوز لـ المنتخب الأوليمبي أمام مالي

مصطفى محمد يكشف عن طموحاته مع المنتخب الأوليمبي

شوقي غريب: البطولات على ملعبنا صعبة.. والدليل 2008 و2010

العيال كبرت والرجالة عجزت .. تعليق صادم من شوبير عن فوز المنتخب الأوليمبي أمام الكاميرون

أنا صاحب الكورة | عن الجمال ..هولاء رجال.. كيف روضت مصر أسود الكاميرون فى بطولة أفريقيا؟.. شاهد واحكم

المنتخب الأوليمبي يبدأ استعداداته لمواجهة جنوب افريقيا في نصف النهائي

ترشيحاتنا

تامر أمين يوجه كلمة للرئيس السيسي.. فيديو

هل الاغتسال يكفي عن الوضوء؟.. الإفتاء تحدد الطريقة الصحيحة

مصر في طوكيو .. أحمد موسى: وشنا حلو على المنتخب الأوليمبي .. فيديو

مجاويش .. رمال ناعمة ومياه صافية .. جزيرة ساحرة تمتلك نظاما بيئيا فريدا

4 جثث تفحمت.. وفاة 6 أشخاص دهسا في حادث بالسعودية.. صور

مصر على أعتاب طوكيو | عبد الرحمن مجدي يسجل الثالث في شباك جنوب افريقيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جماهير منتخب مصر تساهم فى فوز الفراعنة على جنوب أفريقيا ..صور

أفلام يحب محمد صلاح مشاهدتها.. تعرف عليها

هنتعشي ايه النهاردة.. ساندوتش توست مقلي وسلطة بطاطس ألمانية وميلك شيك فراولة