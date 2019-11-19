بالدموع | أول تعليق من شوقي غريب على الصعود لأولمبياد طوكيو 2020

نجح المنتخب المصرى الأوليمبى في الصعود لأولمبياد طوكيو 2020 بعد فوزه على منتخب جنوب أفريقيا بثلاثية نظيفة أحرزها عبدالرحمن مجدى هدفان و رمضان صبحى هدف فى الدور قبل النهائي من البطولة المقامة على الأراضى المصرية وصعوده للنهائي و بالتالى صعوده مباشرةً للأولمبياد.



وقال شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، بعد المباراة في تصريحات تلفزيونية: " قلت للاعبين الجمهور دا مش هيروح زعلان احنا هنروح طوكيو ، اللي مش قادر يقعد".



وتابع خلال تصريحاته: "انا عامل برنامج لو اتنفذت اوعدكم بميدالية في طوكيو مثل الميدالية التي حصلنا عليها في الأرجنتينيين عام 2001 ".



وتصدر المنتخب المصرى مجموعته برصيد تسع نقاط بعد الفوز فى مبارياته الثلاثة على مالي بهدف نظيف ثم غانا بثلاثة أهداف مقابل هدفين ثم الفوز على الكاميرون بهدفين مقابل هدف.





