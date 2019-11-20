مقترح صادم.. ماذا قال فرج عامر بعد تأهل المنتخب الأوليمبي لنهائي أمم أفريقيا

أشاد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة بالمنتخب الأوليمبي عقب الفوز على جنوب أفريقيا والتاهل لنهائي أمم أفريقيا تحت سن 23 عاماً.





وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي لموقع التواصل الاجتماعي "تويتر ": "والله العظيم الأولاد الصغار رفعوا اسم وعلم مصر خفاقا فى عالم كرة القدم .. كفاية عليهم تعليق الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" على تأهل المنتخب الأوليمبي المصرى لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 بعد الفوز على جنوب أفريقيا 3 / 0 فى المباراة التى أقيمت باستاد القاهرة ليتأهل المنتخب لمواجهة كوت ديفوار يوم الجمعة فى نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر.





وأضاف: "لو أنا مسئول عن اتحاد كرة القدم سأقوم بتجهيز هؤلاء النجوم الكبار وليس الصغار ليكونوا جميعا داخل المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم وتحية من اعماق قلبى لهؤلاء النجوم الصغار اللى عملوا كل شئ رائع داخل المستطيل الأخضر على عكس النجوم الكبار اللى مش عارفين نعمل معاهم ايه وكمان تحية قلبية للنجم الكبير والمدرب القدير الكابين شوقى غريب ولجميع أعضاء الجهاز الفنى والادارى ومبروك لمصر والشعب المصرى العظيم"



