كل الناس على راسي .. مصطفى محمد يرد على تصريحات أحمد بلال ..فيديو

رد مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر الأولمبي، على تصريحات أحمد بلال الأخيرة بشأنه.



وقال مصطفى في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "سمعت تصريحات بلال بكل تأكيد، هذه آراء وأنا أحترم كل الآراء".



وتابع: "الناس كلها كلامها على راسي، ولا ملك سوى أن أبذل كل جهدي لكي أحقق أفضل المراكز مع منتخب مصر.

