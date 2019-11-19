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رياضة

كل الناس على راسي .. مصطفى محمد يرد على تصريحات أحمد بلال ..فيديو

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 11:41 م
مصطفى محمد
مصطفى محمد
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عمرو ابوبكر
رد مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر الأولمبي، على تصريحات أحمد بلال الأخيرة بشأنه.

وقال مصطفى في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "سمعت تصريحات بلال بكل تأكيد، هذه آراء وأنا أحترم كل الآراء".

وتابع: "الناس كلها كلامها على راسي، ولا ملك سوى أن أبذل كل جهدي لكي أحقق أفضل المراكز مع منتخب مصر.
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