تطوير 5 مناطق غير آمنة بالبحيرة.. رشيد تجنى حصاد خطة الدولة فى القضاء على العشوائيات.. وتسليم 103 وحدات سكنية و9 محلات تجارية للمستحقين ..صور

تنفيذ خطة الحكومة للقضاء على المناطق العشوائية والغير امنة بمحافظة البحيرة

تطوير 5 مناطق عشوائية وغير آمنة برشيد ودمنهور وكفر الدوار حوش عيسى ووادى النطرون

تسليم 5 عمارات سكنية بمنطقة الكسارة برشيد بعد تحويلها من منطقة عشوائية الى منطقة متطورة أمنة

محافظ البحيرة: جار التنسيق مع صندوق تطوير العشوائيات للانتهاء من تطوير باقى المناطق العشوائية



انهى صندوق تطوير العشوائيات بوزارة الإسكان خطة تطوير منطقة الكسارة العشوائية برشيد فى إطار جهود الدولة للقضاء على المناطق العشوائية الغير الآمنة والتى تؤرق حياة سكانها وذلك لتوفير حياة كريمة وآمنة الفئات غير القادرة.



ووضعت محافظة البحيرة بالتنسيق مع صندوق تطوير المناطق العشوائيات وغير الامنة خطة لإحلال وتطوير خمس مدن بنطاق المحافظة هى "الكسارة برشيد، القلعة بدمنهور، أبو طيحة بحوش عيسى، السناهرة بكفر الدوار، بحيرة الصرف بوادى النطرون"، لتحويلها لمناطق امنة لتوفير حياة كريمة وامنة لقاطنيها فى اطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالقضاء على العشوائيات والمناطق الغير امنة.



رصد موقع "صدى البلد" الاخبارى أكثر المناطق العشوائية خطورة بمحافظة البحيرة والتى طارد الموت سكانها بسبب العيشة الغير آدمية ومنازلهم الأيلة للسقوط، وحرمانها من خدمات الصرف الصحى ومياه الشرب والكهرباء والرصف و نقص الخدمات الصحية



أعلن اللواء هشام امنة محافظ البحيرة عن الإنتهاء من تطوير منطقة الكسارة العشوائية الغير امنة برشيد والتى تم تصنيفها ضمن درجة الخطورة الثالثة وتضم 5عمارات بها 117 وحدة سكنية و9 محلات تجارية باستثمارات 21 مليون و306 آلاف جنيه مشيرًا إلى قيامه بمرافقة المهندس خالد صديق - المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات اليوم الأربعاء بزيارة مدينة رشيد لتسليم عقود 103وحدة سكنية بمنطقة الكسارة العشوائية برشيد للمستفيدين من إجمالى 117وحدة بالإضافة إلى تسليم عقود 9 محلات تجارية أخرى



واشار المحافظ الى قيام المحافظة بدفع 500 جنيه شهريا لعدد 86 متضررا من قاطنى منطقة الكسارة العشوائية برشيد لاستئجار سكن بديل لحين الانتهاء من تطوير المنطقة واقامة 117 وحدة سكنية بها مشيرا الى ان محافظة البحيرة من اقل المحافظات فى المناطق الغير آمنة ، لافتا الى الانتهاء من الخطة المطلوبة من المحافظة بالنسبة للأربع مناطق عشوائية الأخرى وفى انتظار تمويل صندوق العشوائيات بعد دراسة الخطة التى وضعت.



واوضح المحافظ بان صندوق تطوير المناطق العشوائية قام بوضع الخطة القومية لحصر المناطق العشوائية الغير الآمنة بمحافظات الجمهورية عام 2009 وتم تحديثها عام 2013م وكشفت عن وجود خمس مناطق عشوائية وغير امنة بنطاق محافظة البحيرة تم تصنيفها طبقًا لدرجة الخطورة والتى تضمنت " مناطق برشيد الكسارة برشيد،القلعة بدمنهور،السناهرة بكفر الدوار،ابو طيحة بحوش عيسى،بحيرة الصرف بوادى النطرون".



واكد اللواء هشام آمنة الإنتهاء من تطوير منطقة الكسارة العشوائية الغير امنة برشيد والتى تم تصنيفها ضمن درجة الخطورة الثالثة وتضم 5 عمارات بها 117 وحدة سكنية عبارة عن دور ارضى و5 ادوار علوى بالإضافة إلى تسليم 9 محلات تجارية جنيه مشيرا إلى أنه جارى التنسيق مع صندوق تطوير العشوائيات بخصوص ال14وحدة سكنية المتبقيين.



فيما اشارت مدير عام التخطيط العمراني بمحافظة البحيرة الى عقد بروتوكول بين صندوق تطوير العشوائيات بوزارة الاسكان والمحافظة لتطوير المناطق العشوائية والغير امنة والتى تمثل خطورة على ارواح المواطنين القاطنين بها وممتلكاتهم حيث تم ازالة تلك العمارات السكنية واسناد اعمال التنفيذ لجهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة.



وأكدت " منال" بأن منطقة الكسارة بمدينة رشيد، التى تم تصنيفها ضمن درجة الخطورة الثالثة كانت اكثر المناطق خطورة لأنها تهدد الصحة العامة نظرًا لافتقار المنطقة لشبكة الصرف الصحى، ووجود العديد من المنازل الآيلة للسقوط مشيرة الى أن المنطقة تقع على ارض املاك دولة وانه تم الانتهاء من تنفيذ خطة التطوير المعتمدة فى مايو 2016م والخاصة بإنشاء 5عمارات سكنية بديلة مكونة من"دور ارضى و5 ادوارعلوية باجمالى 117 وحدة سكنية لعدد 93 مالك و9 محلات باجمالى 21 مليونا و306 الاف جنيه



وفى نفس السياق اوضحت مدير التخطيط العمرانى بان المنطقة الثانية العشوائية والغير امنة هى منطقة " القلعة بمدينة دمنهور" والتى تم تصنيفها ضمن درجة الخطورة الثانية لكونها مناطق ذات اسكان غير ملائم والمطلوب فيها ازالة 20 وحدة سكنية حيث تقع المنطقة على اراضى املاك خاصة.



وأشارت الى دراسة تطوير المنطقة من خلال توفير ارض دولة بجوار مجمع المواقف بدمنهور لانشاء وحدات سكنية بديلة لاهالى منطقة القلعة المتضررين، بالاضافة الى رفع الارض من قبل مركز شبكات المرافق و الانتهاء من اخذ الاقرارات اللازمة على الاهالى باخلائها والتنازل عنها مقابل توفير وحدة سكنية بديلة وتم استصدار قرار تخصيص الارض مشيرة الى مخاطبة صندوق تطوير العشوائيات بتاريخ 14فبراير الماضى والمرفق بها المقايسة التقديرية المعدة بمعرفة مديرية الاسكان والمرافق بالبحيرة لإنشاء عمارة سكنية مكونة من دور ارضى و5 ادوار علوية .



واكدت منال بأن المنطقة الثالثة العشوائية والغير أمنة هى منطقة " أبو بطيحة "بمدينة حوش عيسى ويقع تنصنيفها ضمن درجة الخطورة الثانية ومساحتها فدان و22قيراط وتم حصر العقارات والوحدات السكنية المراد ازالتها بالمنطقة وعددها 45 وحدة سكنية مقامة على ارض املاك الدولة



واشارت الى ان صندوق تطوير المناطق العشوائية طالب بتقنين الاوضاع من خلال وضع الاشتراطات للمنطقة اومن خلال مخطط تفصيلى يجب التزام كل حالة به ليتم تقنين اوضاعها بعد سداد الارض حيث تم الترخيص للهدم والازالة حتى يتم تقنين اوضاعها بالشكل الصحيح



واضافت بأنه بتاريخ 4 مارس 2018م ورد خطاب من الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى بانه جارى تقديم طلبات التقنين من الاهالى المتضررين حتى تاريخه وتم تعليق يافطة بالموقع محل التطوير لاخطار المواطنين بالتقدم بطلبات تقنين وضع اليد بالوحدة المحلية خلال اسبوعان



و اوضحت مدير التخطيط العمرانى بان المنطقة الرابعة العشوائية الغير امنة بمحافظة البحيرة هى منطقة السناهرة بمدينة كفر الدوار حيث تم تصنيف المنطقة ضمن درجة الخطورة الثالثة نظرا لوقوعها تحت تأثير الضغط العالى وتنحصر مساحتها 4,5 فدان ويقدر عدد الوحدات السكنية الواقعة بها 314 وحدة سكنية يقطنها 1045 اسرة تقريبا



واشارت الى أن المنطقة مقامة على اراضى املاك خاصة وتم دراسة تطوير المنطقة من خلال تحويل كابلات الضغط العالى الى كابلات ارضية دون المساس بالمبانى المقامة بالمنطقة حيث تم عمل مقايسة تقديرية لتلك الاعمال بمعرفة شركة الكهرباء والتى بلغت "73711414،2" جنيه وتم موافاة صندوق تطوير العشوائيات بذلك و تم تعديل المقايسة بمعرفة شركة الكهرباء حتى بلغت"127471899،00"جنيه بدون المقايسة ولاعادة الشئ لاصله



ووكانت قد صنفت منطقة "بحيرة الصرف بمدينة وادى النطرون ضمن درجة الخطورة الثالثة "لكونها مناطق تهدد الصحة العامة"نظرا لافتقار المنطقة وجود شبكة صرف صحى والمنطقة عبارة عن بحيرة محاط بها اراضى الدولة تم التعدى عليها من الاهالى والمنطقة المراد ازالتها 4،7 فدان .



طالب صندوق العشوائيات بازالة العشش المتواجدة والتى يبلغ عددها نحو 5الاف عشة حتى لا تكون بؤرا عشوائية جديدة بالإضافة إلى الافادة بعدد الوحدات السكنية الغير مخدومة بشبكة الصرف الصحى وهى 5الاف وحدة تقريبا لمناطق بركة الصرف وحى السلام بوادى النطرون حيث تم تحديث مقايسة الصرف الصحى والمقدرة"21917705"جنيه وذلك طبقا لاسعارقائمة الهيئة العامة لمشروعات المياه والصرف الصحى للعام المالى 2018م

